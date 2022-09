Neuer Trend im Tennis – Die Psychologin reist immer mit Die US-Open-Finalistinnen Iga Swiatek (21) und Ons Jabeur (28) setzen auf Hilfe im mentalen Bereich. Mit durchschlagendem Erfolg. Das spielt sich in ihren Köpfen ab. Simon Graf

Nerven aus Stahl: Iga Swiatek bog ihren Halbfinal in extremis um. Foto: Frank Franklin (AP Photo)

Die Macht der Gedanken ist riesig im Tennis. Zwischen den Ballwechseln und beim Seitenwechsel auf der Bank hat man Zeit, das Geschehene zu reflektieren. Oder sich in etwas hineinzusteigern. «Tennis ist zu 80 Prozent mental», sagte Belinda Bencic nach ihrem Scheitern im New Yorker Sechzehntelfinal, in dem sie sich gegen Karolina Pliskova zu sehr verkrampft hatte. Spielerisch gebe es keine grossen Unterschiede mehr auf der Frauentour, sagte Bencic. Es gewinne jene, die mental stärker sei und sich an diesem bestimmten Tag besser fühle.