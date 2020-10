Stiftung PanEco im Weinland – Die Queen ehrt Forscher, weil er Orang Utans rettet Ian Singleton wird zum Officer of the Order of the British Empire ernannt, weil er für die Weinländer Stiftung PanEco für den Schutz von Orang-Utans in Sumatra kämpft. Nicole Döbeli

Ian Singleton beim medizinischen Check-up eines jungen Orang-Utans. Foto: SOCP

Die Queen ehrt den Wissenschaftler Ian Singleton für sein langjähriges Engagement zugunsten der Orang-Utans und des Regenwalds in Sumatra. Der gebürtige Brite ist Leiter eines Orang-Utan-Schutzprogramms, das von der Weinländer Stiftung PanEco mitbetrieben wird. Nun erhält er die Auszeichnung Officer of the Order of the British Empire, wie die Stiftung in einer Mitteilung schreibt.