Sebastian Coe, Lauflegende und Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, in einem etwas anderen Gespräch über royale Schlagfertigkeit, Lügen und die Freude am Joggen.

Zum Beispiel?

Als wir für die Spiele 2012 in London kandidierten (Coe war Präsident des Komitees, das gewann), stellten wir der Queen im angedachten Olympiapark die Anlage vor. Weil diese noch nicht stand, waren grosse, farbige Ballone hochgezogen und symbolisierten die Stadien. Ich hatte in meinem Rücken einen Helfer, der mir jeweils ins Ohr flüsterte, welcher Ballon nun welches Stadion darstellte. Ich konnte die Farben ja nicht erkennen. Die Queen aber merkte rasch, dass ich mit der Aufgabe ganz offensichtlich überfordert war. (lacht) Sie trug ein gelbes Kleid und sagte zu mir: «Ich hoffe, Sie mögen mein grünes Kleid.» Sie war also ziemlich schlagfertig.