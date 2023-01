Von seiner Ruhestätte am Friedhof Rosenberg aus hat die Holzskulptur Holidi noch mal zum Schlag ausgeholt. Foto: Marc Dahinden

Die öffentlichen Pissoirs am Graben sind zu hoch. Männer unter 1,80 Metern können dort nicht urinieren, ohne die Schüssel zu berühren. Das beklagt ein «Landbote»-Leser. Und die Stadt gibt ihm recht. Laut dieser ist die Pissoirkante 73 Zentimeter hoch. Die Stadt erklärt, dass die vorherigen Pissoirs demoliert wurden und deshalb saniert werden mussten. Dabei sei die hohe Kante entstanden.

Die Stadtverbesserin hat einen starken Verdacht, wer damals für den Vandalenakt an den Pissoirs verantwortlich war. Ein alter Bekannter, der lange am Graben ganz in der Nähe der öffentlichen Toilette herumlungerte und dem dort sogar mal sein eigener Penis geklaut wurde: der Holidi-Holzmann!

Dieser hat sich wohl von seiner Ruhestätte beim Friedhof Rosenberg aufgemacht und eigenhändig dafür gesorgt, dass kleine Männer sich in Winterthur künftig das Bisi verheben müssen. Er dachte wahrscheinlich: «Wenn ich nicht mehr pinkeln darf, dann die kleinen Männer erst recht nicht!»

Wenn Sie nun ein solcher «kleiner» Mann unter 1,80 Metern sind, dann habe ich als kleine Frau einige Tricks für Sie, wie Sie sich wiederum am Holidi rächen und die Riesen-Pissoirs trotzdem benutzen können:

Drei Tipps für kleine Pinkler

1. Urinella: Eine Pinkelhilfe, die ursprünglich für Frauen geschaffen wurde, damit diese auch im Stehen pinkeln können, etwa bei einem Waldjogg oder bei einem dreitägigen Festival mit entsprechend aussehenden Toiletten. Urinella gibts aus Karton oder Plastik zum Wiederverwenden, und damit kommen Sie garantiert zu jedem Pissoir hoch.

2. Ein Schemeli: Zugegebenermassen etwas unpraktisch. Aber wenn Sie immer ein Schemeli dabeihaben, so eines zum Aufklappen in der Aktentasche, dann sind Sie auch für ein grosses Geschäft gewappnet. Wer «Darm mit Charme» gelesen hat, weiss nämlich, dass der Darm sich besser entleert, wenn man in einer Hockeposition sitzt.

3. Hohe Schuhe. Sie können wie der ehemalige Frankreich-Präsident Nicolas Sarkozy die Stöckelschuhe Ihrer Frau oder die alten Plateauschuhe ihres Teenagers ausleihen. Sarkozy soll am Pissoir sogar mal vor Verleumdungen gewarnt worden sein. So viel Glück hatte der Winterthurer Holzkopf leider nicht.

Deborah von Wartburg ist Redaktorin im Ressort Stadt, in dem sie seit 2021 schreibt. Sie verbrachte einen grossen Teil ihrer Jugend in Winterthur und hat an der ZHAW Journalismus und an der ZHDK Kulturpublizistik studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.