Survival-Experte im Interview – «Die Rambos sterben zuerst, weil sie zwar cool tun, aber nicht kühl im Kopf sind» US-Autor Laurence Gonzales weiss: In Notsituationen braucht es Ruhe, Grips und Demut. Im Gespräch erklärt er, wie man trotz Stress die richtigen Entscheidungen trifft. Silke Wichert

Was tun, wenn man sich verirrt oder unerwartet die Nacht in der Wildnis verbringen muss? «In lebensbedrohlichen Situationen ist es essenziell, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren», sagt Laurence Gonzales. Foto: Getty Images

Wer stirbt, wer überlebt und warum? Das sind die Fragen, die Laurence Gonzales, 74, schon sein ganzes Leben beschäftigen. Der ehemalige Kunstflieger, Journalist und Autor hat Bücher über Flugzeugabstürze und Menschen in lebensbedrohlichen Situationen geschrieben. Er sitzt, äusserst lebendig, per Zoom zugeschaltet in seinem Haus in Evanston, Illinois. Auf seiner Kaffeetasse: das Bild einer grossen Tarantel.