Unihockey-NLA beginnt – Die Red Ants möchten nach oben klettern Die Unihockeyanerinnen aus Winterthur steigen mit wenig Veränderungen im Kader in die NLA-Saison. Der Defensivverbund scheint stabil. Die Gretchenfrage wird sein, wie viel Intensität die Offensivabteilung auf den Platz bekommt. Damian Keller

Für Shannon Brändli (rechts) kommt es schon beim Saisonauftakt der Red Ants zu einer Rückkehr nach Frauenfeld. Dieter Meierhans

Dank eines beherzten Auftritts in der Defensive und einer starken Chancenauswertung kegelten die Red Ants im Frühling mit Piranha Chur einen langjährigen Ligadominator aus dem Playoff, ehe im Halbfinal der spätere Meister Kloten-Dietlikon Jets deutlich zu stark war. «Wenn wir an der Leistung gegen Piranha anknüpfen können, stehen uns im nächsten Playoff hoffentlich nicht mehr zwei Riesen nacheinander im Weg», sagt Red-Ants-Coach Lukas Eggli.

Will heissen: Die Winterthurerinnen möchten in der Tabelle nach oben klettern, an Zug United und den Wizards Bern Burgdorf vorbei, um im nächsten Frühling als Team aus den Top 4 nicht bereits im Viertelfinal auf einen Titelfavoriten zu treffen.