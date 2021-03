«NZZ am Sonntag» – Die Redaktion fürchtet die feindliche Übernahme Die Belegschaft wehrt sich in einem Brief gegen die Kaltstellung von Chefredaktor Luzi Bernet. Hinter der Ernennung von Jonas Projer wird ein Machtkalkül von Eric Gujer befürchtet. Michèle Binswanger

Seine Ernennung zum neuen Chefredaktor der «NZZ am Sonntag» wirft nicht nur intern Fragen auf: Jonas Projer. Foto: PD

Das hat es in der Geschichte der NZZ noch nie gegeben: Ein «Blick»-Journalist wird neuer Chefredaktor. Einer sogar, der bei Ringier nichts mit Print zu tun hatte, sondern als TV-Moderator und Sendeleiter wirkte. Die Personalie hätte sicher noch mehr zu reden gegeben, wäre die Redaktion nicht noch mit dem Schock über die abrupte Absetzung des bisherigen Chefredaktors Luzi Bernet beschäftigt. Der durfte nämlich am Dienstag letzter Woche noch seinen Vorschlag für den künftigen Auftritt der «NZZ am Sonntag» (NZZaS) vor der Redaktion präsentieren. Am Mittwoch wurde ihm dann die Kündigung eröffnet.