Architekt Oliver Christen hat in Saas-Fee aus einem traditionellen Getreidespeicher ein Wohn- und Ferienhaus gemacht – neu mit Zwischengeschoss.

Die Walliser Stadelbauten wurden ursprünglich zur Lagerung von Getreide genutzt. Die Besonderheit der Aufgabe lag in der Umnutzung zu einem Wohnhaus – unter Wahrung der Identität des Gebäudes. Die Raumorganisation verlangte nach einer zusammenhängenden Wohnnutzung, obwohl der Bestand in seiner ursprünglichen Typologie zwei vertikal voneinander getrennte Räume aufweist. Dank des Einbaus eines Zwischengeschosses konnte eine vertikale räumliche Verbindung geschaffen werden. Bespielt wird dieses mit einer Wohnküche. Diese bildet den zentralen Begegnungsort und Mittelpunkt des Familienlebens.

Herr Christen, worin liegt das Besondere an dieser Bauaufgabe?

Die Inspiration liegt in der Gebäudetypologie der Stadelbauten und deren Besonderheit der Dreischichtigkeit, bestehend aus Sockel, Zwischenraum und Blockbau. Insbesondere die Wirkung des Zwischenraumes mit seiner Transparenz und der Untersicht an den dunklen, sonnengefärbten Boden des Blockbaus hat uns beim Entwurf interessiert. Im weiteren waren traditionelle Elemente der regionalen bäuerlichen Ökonomiebauten – wie beispielsweise die Geländer oder die steilen Treppen – Referenz für Neuinterpretationen.

Über eine steile, schmale Treppe gelangt man vom Zwischengeschoss in den Blockbau. Eine Leiter führt weiter in ein Schlaflager.

Da wir für die Bauherrschaft bereits ein anderes Projekt realisieren durften, war die Zusammenarbeit sehr konstruktiv und basierte auf grossem Vertrauen. Ein intensiver Diskurs zur Charakteristik des historischen Bestandes, zur konstruktiven Ehrlichkeit beim Umbauen und zu gestalterischen Fragen hat das Projekt bereichert. Gleichzeitig bestand die Forderung nach einer möglichst effizienten Raumnutzung und der Umsetzung des umfangreichen Raumprogramms, was das Projekt prägte.

Zu Beginn der Projektierung war das gewünschte Raumprogramm deutlich umfangreicher. Doch in der Bearbeitung hat sich gezeigt, dass dies nur durch eine Volumenvergrösserung realisierbar gewesen wäre. Das jedoch hätte die Situation im unmittelbaren Kontext und die Eingliederung ins Dorf verunklärt. Die Reduktion auf einen Entwurf, der mit dem bestehenden Bauvolumen auskommt, hat sich positiv auf das Projekt ausgewirkt.

Bisher konnten wir eine Reihe von Projekten in ähnlichem Massstab und mit vergleichbarer Komplexität realisieren. Der Umbau des Stadels reiht sich somit als ein wichtiger Baustein in unsere bisherigen Entwürfe ein.

Wie gliedert sich das Gebäude in die Reihe der bestehenden Bauten Ihres Büros ein?

Welches Produkt oder Material hat zum Erfolg des vollendeten Bauwerks beigetragen?

Weniger als ein spezifisches Produkt sind es die intensive, architektonische Auseinandersetzung mit dem Bestand im Zusammenspiel mit dem handwerklichen Geschick, die den Umbau auszeichnen. Eine sorgfältige Detaillierung bildet die Basis. Den Grundstein am Bau legte der lokale Baumeister, der mit der Gebäudetypologie vertraut ist. Zumeist händisch hat er den bestehenden Sockelbau aufwendig unterfangen, die Stützeln gekonnt betoniert, um Erdbebensicherheit zu erreichen, und am Gebäude den traditionellen Rasa Pietra, also Verputz, ergänzt. Die Vollendung des Projekts erfolgte durch die sorgfältige Schreinerarbeit beim Innenausbau.