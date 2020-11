Pfadi in Personalnot – Die Reihen lichten sich Im letzten Match verletzte sich Stefan Freivogel. Neben den Linkshändern fehlt es den Winterthurer NLA-Handballern nun auch an Kreisläufern. Urs Stanger

In der 9. Minute von Pfadis Heimspiels gegen Endingen erlitt Stefan Freivogel eine Bänderüberdehnung im Knie. Deuring Photography

Zwei Wochen ist es her, da schien noch alles in Ordnung. Pascal Vernier kehrte im Heimspiel gegen den RTV Basel nach einem Jahr Verletzungspause zurück und Aleksandar Radovanovic sowie Fabrizio Pecoraro sollten in absehbarer Zeit wieder einsatzfähig sein. Nur bei Jannic Störchli, dem einzigen «gelernten» Kreisläufer des Stammkaders, war anzunehmen, dass er weitere Wochen ausfällt.

Zwei Spiele später ist die Lage so: Vor zehn Tagen gegen den BSV Bern verletzten sich Radovanovic (erneuter Schlag auf die Rippe) und Cédrie Tynowski (den Fuss übertreten). Vernier, der dritte Linkshänder, war zu diesem Match gar nicht erst angetreten, denn nach seinem Blitz-Comeback gegen Basel schmerzte das Knie wieder. Diesen Mittwoch nun, beim 33:14-Heimsieg über Endingen, lichteten sich die Reihen noch mehr: Beim Zusammenprall mit Teamkollege Yannick Ott überdehnte sich Stefan Freivogel das Aussenband im Knie. Er fällt drei Wochen aus.