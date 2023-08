Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte aus Winterthur – Die Reise eines 1,3-Tonnen- Kristalls von der Stadt in die Surselva Die Stefanini-Stiftung ermöglicht dem bündnerischen Lumbrein ein Sommermärchen. Ein Riesenkristall kehrt als Leihgabe an seinen Ursprung zurück. Adrian Mebold

Ein alter Dorfladen in der Casa Lumerins ist zur Vitrine für den Riesenkristall umfunktioniert worden. Nach der Eröffnungszeremonie bestaunen Touristen und Gäste aus Dorf und Tal das Prunkstück. Fotos: Daniela Derungs

Es war eine Begegnung der besonderen Art, als Bruno Stefanini dem rund 15 Millionen Jahre alten Grosskristall aus der bündnerischen Surselva gegenüberstand. Was der Winterthurer Secondo, hundertfacher Millionär, Immobilienkönig, Patriot sowie Sammler von Kunst und Krempel vor knapp 20 Jahren im Dinosauriermuseum Aathal entdeckte, faszinierte ihn augenblicklich. Und was ihn faszinierte, kaufte Stefanini meist sofort.

Einen sechsstelligen Betrag soll er dem Entdecker des Kristalls, dem Lumnezer Strahler Michael Flepp, bezahlt haben. Der Wunderstein, der 2002 geborgen wurde und im Jahr darauf an Stefanini ging, galt damals als grösster geborgener Kristall Europas. Entsprechend Grosses hatte der neue Besitzer damit vor. Auf seinem Schloss Grandson am Neuenburgersee wollte Stefanini die Felsenkluft rekonstruieren, aus der Flepp und sein Strahlerkollege Alfons Derungs den Schatz in jahrelanger, entbehrungsreicher Arbeit auf einer Höhe von 2400 Metern gefunden hatten.

Angedacht war, mit dem Kristall beim Schloss Grandson eine Art Bergkluft zu schaffen. Aber es blieb bei den Plänen. Foto: Raphaël Dupertuis

Was in Millionen Jahren im Erdinneren entstanden war, sollte in einer nachgebauten Bergkluft inszeniert werden. Daraus wäre wohl in bisschen Hollywood am Neuenburgersee geworden.

Zurück ins Dunkel

Doch als Stefanini 2018 im Alter von 94 Jahren starb, ruhte der Kristall immer noch im Dunkel seiner Schatzkammer. Dort hätte er leicht vergessen werden können. Denn die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) war nach dem Tod ihres Stifters zunächst mehr mit sich selbst beschäftigt. Doch beim Kulturverein Pro Lumerins in der Val Lumnezia hatte man den Kristall nie vergessen und wiederholt den Kontakt zur SKKG gesucht. Erst nach der personellen Neubesetzung des Stiftungsrats mit Bettina Stefanini an der Spitze kam Bewegung in die Geschichte. Strategisch zentral war der Grundentscheid der SKKG, kein eigenes Museum zu bauen, sondern Sammlungsstücke auszuleihen und so der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Jahrelang lagerte der Kristall in einem Depot der Stefanini-Stiftung SKKG. Foto: SKKG

Für Olga Schreiner, Leiterin der Restaurierungen bei der SKKG, war der komplexe Rückführungsprozess des Kristalls nach Lumbrein eine höchst positive Erfahrung: «Wir waren beeindruckt vom Engagement und der Leidenschaft der Leute vom Kulturverein. Das hat uns auch motiviert». Pro Lumerins stellte einen umgebauten Dorfladen in der Casa Lumerins als Ausstellungsort zur Verfügung.; die SKKG half bei der Finanzierung mit.

Ehrenbürgerschaft für Bruno Stefanini Letzte Woche zeichnete die Stadt Grandson Bruno Stefanini posthum aus. Der im Dezember 2018 verstorbene Winterthurer Millionär und Sammler wurde zum Ehrenbürger erklärt. Dies wegen seines Engagements für das Schloss Grandson, das Stefanini 1983 gekauft hatte. Seit 2021 wird das Schloss, in dessen Nähe im 15. Jahrhundert die Eidgenossen gegen die Burgunder siegten, von Stefaninis Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) für 40 Millionen Franken saniert. Die Ehrenbürgerurkunde überreichte Stadtpräsident Antonio Vialatte am vergangenen Freitag an Tochter Bettina Stefanini, wie es in einer Mitteilung der SKKG heisst. «Die Ehrenbürgerschaft freut mich, weil mein Vater in Grandson etwas erreicht hat, was er sonst nirgends geschafft hat. Hier hat er sich selbst übertroffen und die Sanierung eines imposanten historischen Gebäudes ermöglicht», wird Bettina Stefanini zitiert. (dhe)

Vorerst wurde die Leihdauer vertraglich auf zehn Jahre fixiert. Üblich wären fünf. «Aber hier stimmte einfach alles», sagt Schreiner. Trotz Mehraufwand organisierte Schreiner die Rückkehr des mehr als eine Tonne schweren Objekts in Etappen. Chur und Ilanz waren Ausstellungsstationen. Doch bereits am 21. Juni machte das Team mit SKKG-Direktorin Bettina Stefani einen Ausflug nach Lumbrein und besichtigte den Kristall in seinem neuen Zuhause.

«Grazia fetg!»

Ende Juli schliesslich wurde der Kristall an einer kleinen Feier offiziell an Pro Lumerins übergeben. Im Namen der Stefanini-Stiftung hob Schreiner in ihrer Rede dort nochmals den Stiftungsgedanken hervor: «Unsere Sammlungsstücke sollen dort gezeigt werden, wo sie die grösstmögliche Wirkung entfalten können. Und das hat mich vor allem am Kristall und an der Idee seiner Heimreise begeistert.»

Er hat den 1,25-Tonnen-Kristall entdeckt: der Strahler Michael Flepp. Fotos: Daniela Derungs

Ramun Capaul, der Präsident von Pro Lumerins, spricht an der Vernissage in Lumnezia. Fotos: Daniela Derungs

Der Event wird umrahmt von der Darbietung der Künstlerin Astrid Alexandre, die singt und auf einer Art Handorgel, einem alten Instrument, spielt. Fotos: Daniela Derungs

Der Kristall, den Olga Schreiner von der Stefanini-Stiftung als Geschenk entgegennahm, stammt aus dem gleichen Fundort wie sein 1,25-Tonnen-Pendant, den Mineraliensammler Michael Flepp geborgen hat. Fotos: Daniela Derungs

Der Verein Pro Lumerins, die Künstlerin Astrid Alexandre und Olga Schreiner (gelbes T-Shirt) posieren nach dem geglückten Projekt zusammen. Fotos: Daniela Derungs

Niemand scheint der ursprünglichen Idee vom Schloss Grandson nachzutrauern. Am allerwenigsten der Entdecker des Kristalls, Michael Flepp. Das Prunkstück steht nun mitten im kargen Raum des ehemaligen Dorfladens – mit Blick auf den Péz Regina. Das geglückte Homecoming ist zuallererst Balsam für die Seele des Val Lumnezia. Ramun Capaul von Pro Lumerins hebt insbesondere die kulturelle Bedeutung für das Tal hervor. Doch der Stein soll die Surselva auch nach aussen hin bekannter machen. Dort versucht man gerade, den Sommertourismus als neues Standbein aufzubauen. «Die Kultur spielt dabei eine zentrale Rolle», sagt Tourismusdirektor Kevin Brunold. An der Vernissage verdankte er die Leihgabe auf Romanisch mit «Grazia fetg a vus».

Tourismusattraktion mit Strahlkraft

Darin war auch Bruno Stefanini eingeschlossen, auch wenn er ursprünglich andere Pläne hatte. Vielleicht ahnte der gewiefte Geschäftsmann damals sogar das Potenzial des Kristalls als Tourismusmagnet. Sprechen doch seine komplexe Schönheit und der Mythos dahinter viele Menschen an. Ausserdem vermittelt das in Millionen Jahren geformte Wunder der Natur einen Hauch von Ewigkeit und verkörpert zudem Echtheit, Identität und sogar Heimat.

Tief in der Surselva: Der Kristall ist nach Lumbrein im Val Lumnezia zurückgekehrt. Grafik: far

Bei dieser Tourismuskampagne wird der Stefanini-Kristall von einem zweiten Riesenkristall aus der gleichen Bergfurche unterstützt. Sein Domizil in Lumbrein liegt ganz in der Nähe und ist das vom weltbekannten Bündner Architekten Peter Zumthor umgebaute Kulturhaus, die Casa d’Angel. Derweil bearbeitet Olga Schreiner in Winterthur im ehemaligen Sulzer-Hochhaus neue Leihgesuche für Exponate mit ähnlicher Strahlkraft.

