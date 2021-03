Wird die SVP den Republikanern immer ähnlicher? Ein Anruf in Washington bei Alan Cassidy, dem USA-Korrespondenten von Tamedia.

«Sag mal Alan, lässt sich das, was mit den Republikanern in den USA geschieht, mit der Radikalisierung der SVP vergleichen?»

«Nein und Ja. Nein, weil die Spaltung der Republikaner ohne die Figur Trump nicht denkbar wäre. Ja, weil das Grundproblem ein ähnliches ist. Es liegt in der Verantwortung der Konservativen in den USA und der Bürgerlichen in der Schweiz, die irren Elemente ganz rechts zu domestizieren. Das geschieht immer weniger. Die innere Hygiene findet nicht mehr statt.»