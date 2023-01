Ein sagenhafter Wendehals: Nach vier Tagen und 15 Wahlgängen wurde der Republikaner Kevin McCarthy doch noch zum Speaker im US-Repräsentantenhaus gewählt. Foto: AFP

Den Republikanern kommt es gerade sehr entgegen, dass bei Joe Biden vertrauliche Papiere aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt wurden, und zwar in einem früheren Büro, das er bei einem Thinktank genutzt hat, sowie in seinem Haus und seiner Garage in Wilmington, Delaware. Manche dieser Papiere sind als streng geheim eingestuft, sie müssten sich im Besitz des Nationalarchivs befinden. Womöglich hat Biden sich strafbar gemacht. Dass er anmerkte, die Garage sei sicher, schliesslich parke er seine Corvette darin, war der Sache nicht unbedingt dienlich. Ebenso wie die Tatsache, dass Bidens Berater am Samstag den Fund weiterer fünf vertraulicher Seiten im Privathaus des US-Präsidenten zugeben mussten.