Zahnarzt und Schriftsteller Infos einblenden

Gibt die Hoffnung nicht auf: Der ägyptische Autor und Aktivist Alaa al-Aswani. Foto: Getty Images (Leonardo Cendamo)

Alaa al-Aswani, geboren 1957 in Kairo, ist einer der bekanntesten Schriftsteller arabischer Sprache. Sein grosser Gesellschaftsroman «Der Jakubijan-Bau» (2002), der Korruption und andere Missstände in Ägypten schildert, wurde ein internationaler Bestseller und verfilmt. Der in den USA ausgebildete Zahnarzt war 2004 Mitgründer der politischen Reformbewegung «Kifaya» («Jetzt reichts»). Er war einer der Protagonisten der Proteste, die am 11. Februar 2011 zum Sturz des Präsidenten Mubarak führten. Aswani lebt derzeit in New York. (ebl)