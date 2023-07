Vor dem Spiel gegen Basel – Die Rückkehr des Trainers Der FC Winterthur trifft am Sonntag auf den FC Basel. Vor allem für den Trainer ist es ein spezielles Spiel. Gregory von Ballmoos

Patrick Rahmen kehrt am Sonntag mit dem FCW in seine Heimat zurück. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Am Freitag beim Training zeigte sich das Problem des FCW bildlich. Mit Samir Ramizi, Musa Araz, Neftali Manzambi, Granit Lekaj und Adrian Gantenbein sassen vier Spieler neben dem Spielfeld und schauten zu, wie ihre Kollegen im Elf-gegen-elf übten. Für sie gibt es aktuell keinen Platz im Team von Cheftrainer Patrick Rahmen. Ramizi, Lekaj und Gantenbein haben aufgrund von Verletzungen noch etwas Rückstand, und Araz stiess erst vor zehn Tagen zum Team. Zudem sind auch Francisco Rodriguez und Roy Gelmi abwesend, sie sind verletzt.

Für Patrick Rahmen ist die Rückkehr zum FC Basel eine spezielle. Er ist selbst Basler, spielte dort und war vor allem bis im Winter 2021 Trainer der ersten Mannschaft. Es sei ein Heimkommen, das könne man nicht wegleugnen. «Aber ich gehe dorthin mit dem Fokus, mit Winterthur das Bestmögliche zu erreichen», sagt Rahmen. Mittlerweile sei genügend Zeit vergangen, um dies hinter sich zu lassen. Rahmen war zwischen seinem Engagement in Basel und jenem beim FCW auch noch Trainer der Schweizer U-21-Nationalmannschaft.

Der Gegner mit einem Fehlstart

Gegen seinen Ex-Club will er von seinem Team die Leistung vom Luzern-Spiel bestätigt sehen. Man habe eine klare Ausrichtung gegen den Ball gehabt – genau das trainierte der FCW auch am Donnerstagmittag nochmals.

Weniger erfolgreich starteten die Basler in die neue Saison. «Der FC Basel hat das Messer am Hals», sagt Rahmen. Zudem verkauften die Basler im Sommer ihre besten Spieler. Zeki Amdouni ging nach England, Andy Diouf nach Frankreich, sie brachten Millionen ein, hinterliessen aber auch Lücken. Eine sollte Thierno Barry füllen. Doch der Stürmer legte einen veritablen Fehlstart hin. Beim ersten Spiel für den FCB flog er mit Gelb-Rot vom Platz - in der Conference-League-Qualifikation mit direkt Rot. Er wird gegen den FCW gesperrt fehlen – wie auch Taulant Xhaka. Ebenfalls nicht spielen dürften Torhüter Marwin Hitz, Jonas Adjetey, Leon Avdullahu und Jonathan Dubasin. Wouter Burger ist fraglich. «Der FC Basel hat das Messer am Hals», sagt Rahmen.

