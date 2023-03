Credit Suisse in Winterthur – Die Ruhe nach dem Sturm Bei der CS-Filiale an der Stadthausstrasse ist am Montagmorgen unter den Kunden keine Angst zu spüren. Den Wechsel zur UBS möchten aber nicht alle mitmachen. Jonas Keller

Die Filiale der Credit Suisse an der Stadthausstrasse ist nur wenige Meter von der UBS-Filiale entfernt. Foto: Madeleine Schoder

Es ist ruhig an diesem Montagvormittag in der Filiale der Credit Suisse an der Stadthausstrasse in Winterthur. Einige Rentnerinnen und Rentner gehen ein und aus – die übliche Montagmorgen-Klientel. Die Sorgen um ihre Bank wehen bei vielen Kunden noch nach. Doch der Sturm, so der vorherrschende Eindruck, ist vorbei.