Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Die Ruhe vor dem Kreisel Der erste Kreisel der Stadt hatte von Anfang an einen schlechten Ruf. Nach wie vor ist er einer der Unfallschwerpunkte Winterthurs. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Die Kreuzung Seener-/Grüzefeld-/Etzbergstrasse – im Jahr 1974 und noch ohne Kreisel. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Kein fahrendes Auto weit und breit, nur die parkierten Ausstellungsmodelle der Grüze-Garage und ein einsamer Strassenwischer mit Einachser auf dem Trottoir. So ruhig geht es schon lange nicht mehr zu und her an der Kreuzung Seener-/Grüzefeld-/Etzbergstrasse. Seit dort im Frühling 1990 der erste Verkehrskreisel der Stadt gebaut wurde, gilt die Kreuzung mit Kreisel als eine der gefährlichsten.

Einen schlechten Ruf hatte der Kreisel bereits von Anfang an. Zwar gestaltete sich der Verkehr viel flüssiger als zuvor mit der Lichtsignalanlage. Doch vor allem für Velofahrerinnen und Velofahrer wurde er zum Unfall-Hotspot. Während vor 1990 mit der Lichtsignalanlage noch 0,8 Unfälle pro Jahr registriert wurden, waren es im ersten Jahr mit Kreisel ganze 10!

Danach pendelte sich die Unfallzahl bei 5,7 mit 1,8 Verletzten pro Jahr ein. Mit mehr als 20 Unfällen mit Velobeteiligung oder Personenschaden in den letzten 10 Jahren gehört der Etzbergkreisel aber nach wie vor zu einem der fünf Unfallschwerpunkten im Winterthurer Strassennetz.

Hauptgrund dafür ist vor allem das hohe Tempo, mit dem Autos in den Kreisel hineinfahren. Das jüngste Projekt der Stadt, den Kreisel unfallsicherer zu machen, schlägt daher unter anderem eine Verschmälerung der Fahrspur vor und im Kreisel vor. Ob dadurch die Autos langsamer fahren werden oder die schmalere Fahrspur nicht noch mehr Gefahren mit sich bringt, wird lauthals diskutiert. Wer sehnt sich da nicht nach der Ruhe vor dem Kreisel?

