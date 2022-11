Verzweifelte Soldaten – Die russischen Frauen begehren auf Ihre Söhne und Männer müssen in der Ukraine kämpfen, ohne ausreichend ausgerüstet und ausgebildet zu sein. Jetzt formiert sich Protest der Mütter und Ehefrauen. Silke Bigalke aus Moskau

Sie bleibt alleine zurück: Eine Angehörige eines Soldaten weint um ihren Sohn, der in den Militärdienst eingezogen wird (29. September). Foto: Sefa Karacan (Getty Images)

Olga Zukanowa hat wenig Zeit. Sie ist extra aus Samara nach Moskau geflogen, um über ihren Sohn zu sprechen und die vielen Söhne anderer Mütter, die jetzt in der russischen Armee dienen müssen. Mit einer kleinen Gruppe Frauen hat sie sich ans Verteidigungsministerium gewandt, an die Staatsduma, den Kreml, keine Antwort. «Wladimir Wladimirowitsch, sind Sie ein Mann oder was?», fragte Olga Zukanowa vor einigen Tagen wütend in ihre Handykamera, veröffentlichte das Video online. Putin derart herauszufordern, dazu gehört Mut.