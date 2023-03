Zwei klare Niederlagen – Die Saison geht für die Red Ants im Eiltempo zu Ende Die Winterthurer NLA-Unihockeyanerinnen können im Playoff-Viertelfinal nicht mehr an die starken Leistungen des ersten Wochenendes anknüpfen. Mit einem 0:4 in der Serie scheitern die Red Ants an den Kloten-Dietlikon Jets. Damian Keller

Vivien Kühne erzielte mit dem 1:4 im vierten Spiel den letzten Treffer der Red Ants in der Saison 2022/23. Foto: Dieter Meierhans

Als Leonie Wieland von der Mittellinie aus mutterseelenallein auf das Gehäuse der Red-Ants-Torhüterin Marion Steiger ziehen konnte, lief erst die 27. Minute. Die Stürmerin verzog ihren Abschluss zwar, doch die Szene zeigte auf, in welchem Stadium sich die Viertelfinalserie zwischen den Jets und den Red Ants zu diesem Zeitpunkt befand. Hier der amtierende Meister, 3:0 im Spiel und in der Serie deutlich vorne, mit eineinhalb Beinen bereits im Halbfinal – da die Winterthurerinnen, kurz vor dem Saisonende und bereits früh mit gefährlich viel Risiko unterwegs.

Hätte nach dieser verpassten Grosschance Linn Mikaelsson auf der Gegenseite getroffen, wäre vielleicht noch einmal Spannung in die Sporthalle Oberseen zurückgekehrt. So aber machte es wenige Minuten später Lea Suter besser als ihre Teamkollegin und erhöhte bei Spielhälfte auf 0:4. Kurz darauf wurden auch die Red Ants für ihre Bemühungen erstmals belohnt, Vivien Kühne traf zum 1:4. Der Auftakt zu einer Aufholjagd war das jedoch nicht. Malin Brolund verpasste in der 36. Minute eine gute Möglichkeit und in der 42. Minute wurde einem vermeintlichen Treffer Sina Krausz’ die Anerkennung verweigert. So waren es die Gäste, die trocken auf 1:6 erhöhten und mit drei Empty-Nettern in den letzten zehn Minuten das Resultat zum finalen 1:9 in die Höhe schraubten.

Jets mit besserem Zielwasser

«Am Ende sieht das Resultat klarer aus, als es auf dem Feld wirklich war», sagte Linn Larsson, das Red-Ants-Eigengewächs in Reihen der Jets, nach der Partie. Ein schwacher Trost für die Winterthurerinnen, die schon am Vorabend in Kloten beim 4:10 zu viele Treffer einstecken mussten. «Am Ende einer schwierigen Spielzeit zweimal so hoch zu verlieren, ist enttäuschend und legt einen Schatten über die ganze Saison», äusserte sich Steven Tsao nach Spielschluss. Seine Co-Trainerin Andrina Hirschi ergänzte: «Nach dem Heimsieg in der Qualifikation und den engen Begegnungen am ersten Wochenende schmerzt dieses Ende sehr, das hat das Team nicht verdient.»

Natürlich war der Meister mit mehr Ballbesitz unterwegs und verfügte über vielfältigere spielerische Mittel, letztlich war der grösste Unterschied aber auch bei der Chancenverwertung zu finden. Im Startdrittel traf Vanessa Schmuki die Latte, Malin Brolund besass eine gute Möglichkeit – doch die Gäste gingen mit einer 2:0-Führung in die erste Pause. Im zweiten Abschnitt tauchten die Red Ants ebenfalls einige Male gefährlich vor Gästehüterin Livia Werz auf, reüssierten aber mit der einen Ausnahme durch Kühne nicht. «Wir vergaben unsere Eins-gegen-Null-Situationen, die Jets verwerteten sie», fasste Tsao diesen Umstand lapidar zusammen. «Insgesamt agierten wir mit dem drohenden Saisonende im Kopf zu hektisch und liefen dem Gegner so zu oft ins Messer», legte Hirschi nach.

Vom Sommer eingeholt

Aus der im Vorfeld erwarteten engen Serie wurde somit letztlich nichts, die Jets ziehen mit einer weissen Weste in den Halbfinal ein. Die Red Ants kamen – anders als in den Vorjahren – nicht richtig auf Playoff-Temperatur, auch die Brechstange mit der Reduktion auf zwei Linien wurde kaum ausgepackt.

«Gegen die gut auslösenden Jets hätte das viel Energie gebraucht. Diese fehlte uns etwas, da uns der letzte Sommer eingeholt hat. Damals mussten wir uns entscheiden, ob wir mit dem neuformierten Team mit einem Dutzend Neulingen mehr auf das Spielerische oder die Physis setzen», liefert Tsao eine nachvollziehbare Begründung. Ob Tsao und Hirschi im kommenden Sommer wieder vor dieser Frage stehen werden, ist noch offen – die Trainerfrage für die nächste Saison ist noch nicht geklärt.

