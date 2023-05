Aus dem Verwaltungsgericht – Die Sauna muss weg Ein Bauamt entdeckte bei einer Kontrolle eine unbewilligte Sauna. Sie liege zu nah am Wald und müsse weg. Das von den Eigentümern angerufene Verwaltungsgericht sieht es auch so. Dagmar Appelt

Weil eine Sauna in einer Gemeinde zu nahe am Wald steht, muss sie abgerissen werden. Symbolfoto: Nicole Philipp

Eine Sauna am Waldrand. Ein wahrhaft idyllischer Ort zum Entspannen. Das dachten sich auch Hausbesitzer aus der Region und bauten sich eine Sauna auf die Terrasse. Doch bei einer Kontrolle im Jahr 2019 entdeckte das örtliche Bauamt das Schwitzhäuschen. Vier Jahre zuvor war an dieser Stelle nur eine Terrasse mit offenem Sitzdach genehmigt worden. Stattdessen fanden die Kontrolleure nun eine Sauna mit Dusche und daneben einen Whirlpool vor. Ausserdem war die Terrasse um eine Stützmauer und eine Treppe erweitert worden. Die Eigentümer wurden aufgefordert, für all dies nachträglich ein Baugesuch einzureichen.