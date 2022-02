Lärm und Einschränkungen – Die SBB bauen stufenlose Bahnhöfe Bald starten an den Bahnhöfen Winterthur-Wülflingen, Wiesendangen und Rickenbach-Attikon Bauarbeiten. Die Züge sollen danach stufenfrei zugänglich sein. Rafael Rohner

Das Gleis 1 beim Bahnhof Wülflingen wird zurückgebaut. Foto: Heinz Diener

In der zweiten Februarhälfte beginnen in der Region Winterthur gleich an drei Bahnhöfen Bauarbeiten. So soll ein stufenfreies Einsteigen möglich werden.

Beim Bahnhof Wülflingen wird das ausgediente Gleis 1 zurückgebaut, was einen direkten Zugang zum heutigen Gleis 2 erlaubt. Das Perron wird gemäss Mitteilung der SBB auf eine Höhe von 55 Zentimetern erhöht, womit die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) erfüllt werden. Das heutige Gleis 2 werde in Richtung Westen verlängert, um zukünftig Kreuzungen für den Güterverkehr zu ermöglichen. Hinzu kommen Unterhaltsarbeiten an Fahrleitungen und Gleisen.

Die Bauarbeiten am Bahnhof Wülflingen dauern bis voraussichtlich Frühling 2023. Das stufenfreie Ein- und Aussteigen werde ab Ende 2022 möglich sein. Die Kosten für das gesamte Projekt betragen rund 15 Millionen Franken und werden über die Leistungsvereinbarung mit dem Bund finanziert, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Perrons werden erhöht

Auch beim Bahnhof Wiesendangen wird das Perron ab Februar auf 55 Zentimeter erhöht, damit Reisende künftig stufenfrei einsteigen können. Zudem passen die SBB die Treppen und Rampen an die neue Perronhöhe an und nehmen Erneuerungen an der Beleuchtung und den Lautsprechern vor. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis November 2022. Die Kosten betragen rund 5,3 Millionen Franken

Ähnliche Bauarbeiten sind auch beim Bahnhof Rickenbach-Attikon vorgesehen. Hier wird ab Februar ebenfalls das Perron erhöht und die Treppen und Rampen angepasst. Die Kosten betragen rund 5,8 Millionen Franken. Die Arbeiten sollen im November abgeschlossen sein.

