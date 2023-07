Reportage aus Schottland – Die Schattenseiten des Whiskybooms Schottischer Whisky wird immer beliebter. Nie wurden mehr Flaschen exportiert. Doch der Boom verursacht Probleme. Eine nüchterne Erkundung auf der Insel Islay. Alexander Mühlauer

Zum Transport bereite Whiskyfässer auf der Insel Islay: Der Wert der Whiskyexporte stieg auf zuletzt fast sieben Milliarden Franken. Foto: Mark Hicken (Imago/Blickwinkel)

Adam Hannett steht an diesem Donnerstagmorgen draussen in der Sonne und schaut ein wenig verwundert aufs Meer hinaus. Echt jetzt, schon wieder keine Wolke? Es ist Mitte Juni, seit acht Wochen hat es kaum geregnet, wenn es so weitergeht, hat er ein Problem. Hannett blickt in den strahlend blauen Himmel, dann kneift er die Augen zusammen und sagt: «Bleibt es noch länger so warm und so trocken, müssen wir die Produktion stoppen.» Und das ausgerechnet in Schottland, wo es doch angeblich so viel regnet.