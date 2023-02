Armut in Winterthur – Die Schicht beginnt um drei Uhr nachts – trotzdem bleibt ein Döner Luxus Susanna Bosshard verteilt an sechs Tagen pro Woche Zeitungen. Dennoch kann sie kaum von ihrem Einkommen leben. Ein Tag im Leben einer sogenannten Working Poor. Deborah von Wartburg

Die Winterthurerin Susanna Bosshard mag ihre Arbeit, wünscht sich aber mehr finanzielle Sicherheit. Foto: Marc Dahinden

Susanna Bosshard rückt ihre Stirnlampe zurecht und schlägt die Arme aneinander, um sich zu wärmen. Es ist vier Uhr morgens. Die ersten Zeitungen hat Bosshard bereits verteilt. «Das war die kleine Tour. Jetzt kommt die grosse.» An der Bushaltestelle Friedhof Rosenberg warten fünf Zeitungsstapel. Hektisch diskutiert Bosshard mit ihrem Mann Paul, wer welche Adressen übernimmt. Bosshard ist eine kräftige Frau, die schnell denkt und klare Ansagen macht: «Du fängst unten an der Strasse an, ich oben. Wir treffen uns dann in der Mitte.»