Behandlung von Gürtelrose – Die schlafende Gefahr Rote, juckende Flecken auf der Haut sind häufig die ersten Anzeichen einer Gürtelrose. Was harmlos klingt, stammt von einem schlummernden Virus und kann brennende Schmerzen auslösen. Doch es lässt sich etwas dagegen tun.

Bei der Gürtelrose kommt es typischerweise zu einem schmerzhaften, juckenden Hautausschlag. Symbolbild: Getty Images



Es sollte ein freudiger Aufenthalt in Spanien werden, anlässlich ihres 60. Geburtstags. Doch die Ferien im Sommer 2019 sind Franziska Meier (Name geändert) aus einem ganz anderen Grund unvergessen geblieben.

Gegen Ende des Trips begann plötzlich ihre Kopfhaut stark zu brennen. «Ich fragte mich, ob ich einen Sonnenbrand eingefangen hatte», erinnert sich die heute 62-Jährige. Denn am Tag zuvor sei sie der Sonne stark ausgesetzt gewesen. Sie dachte deshalb, das sei nicht so schlimm, und ging nicht sofort zum Arzt.

Ein paar Tage wartete sie im Hotelzimmer ab. Die Beschwerden wurden aber schlimmer. Fieber kam hinzu. Ein roter, schmerzender Ausschlag breitete sich über das ganze Gesicht aus, zudem schwollen die Augen zu. Jetzt machten sich Franziska Meier und ihr Mann ernsthaft Sorgen und wandten sich an das nächste Spital. «Die Ärzte sprachen von ‹Zoster-Viren›, was wir zunächst gar nicht verstanden», sagt die Innerschweizerin. Erst später wurde ihr klar: Die Rede war von Gürtelrose.

Verwandt mit dem Herpesvirus

Die Gürtelrose ist eine plötzlich auftretende Viruserkrankung, in der Fachsprache Herpes Zoster genannt. «Zoster» bedeutet in Altgriechisch «Ledergürtel». Sie wird vom gleichen Virus verursacht wie die Windpocken, in der Schweiz auch als Wilde Blattern bekannt. Verwandt ist das Virus mit den Herpesviren, die Fieberbläschen verursachen. Manchmal ist es deshalb nicht leicht, einen Herpes Zoster von anderen Hauterkrankungen zu unterscheiden. Sicherheit schafft eine Laboruntersuchung der Bläschenflüssigkeit.

Die roten Pusteln und Bläschen einer Gürtelrose treten oft gruppiert und einseitig am Körper auf. Foto: Getty

Bei der Gürtelrose kommt es typischerweise zu einem schmerzhaften, juckenden Hautausschlag. Rote Pusteln und Bläschen treten dabei gruppiert auf, meist einseitig an Brustkorb oder Bauch, aber auch am Hals, seltener im Gesicht oder an der Kopfhaut. Manchmal fehlt der Ausschlag auch komplett. «Juckreiz, Kribbeln oder brennende Schmerzen treten nicht selten schon einige Tage vorher an diesen Stellen auf», erklärt Bettina Schlagenhauff, Hautärztin in Küssnacht am Rigi.

Kontakt zu Schwangeren meiden

Die Krankheit ist vor allem für Menschen ansteckend, die noch nie Windpocken hatten oder nicht dagegen geimpft sind. Sie können daran erkranken. Insbesondere sollten Patientinnen und Patienten mit Gürtelrose den Kontakt zu Schwangeren meiden. Denn Windpocken in der Schwangerschaft sind für Mutter und Kind gefährlich. Gürtelrose selber bekommt man selten ein zweites Mal.

Bettina Schlagenhauff (57) ist Hautärztin in Küssnacht SZ und im Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie. Foto: PD

Das Zoster-Virus ist weitverbreitet: Wer einmal Windpocken hatte, was meist in der Kindheit passiert, trägt das Virus das ganze Leben in sich. Die Wahrscheinlichkeit, an Gürtelrose zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter, wenn das Immunsystem an Kraft verliert. Man geht davon aus, dass rund jeder Fünfte später einmal im Leben an einer Gürtelrose erkrankt. Frauen etwas häufiger. Tendenz zunehmend. «Das hat unter anderem mit der steigenden Lebenserwartung zu tun», sagt Hautärztin Schlagenhauff. «Aber auch mit der steigenden Zahl an Menschen, die mit Medikamenten behandelt werden, die das Immunsystem beeinflussen, etwa wegen einer Autoimmunkrankheit, einer Krebserkrankung oder nach einer Organtransplantation.»

Zoster-Viren nisten sich ein

Nach der Ersterkrankung mit Windpocken ziehen sich die Zoster-Viren an die Nervenwurzeln entlang des Rückenmarks oder der Hirnnerven zurück, wo sie lebenslang «schlummern». Normalerweise hält sie das Immunsystem unter Kontrolle. Wenn dieses jedoch schwächelt, werden sie wieder aktiv. Sie breiten sich über die Nervenbahnen aus und sorgen auf ihrem Weg für eine Entzündung des betroffenen Nervengewebes. An der Haut entwickelt sich als Reaktion darauf ein Hautausschlag, der für die Gürtelrose typischerweise einseitig auftritt. Auslöser können Infekte sein, Stress, immununterdrückende Therapien oder bösartige Erkrankungen, Sonnenlicht oder auch eine Impfung. In letzter Zeit kam es auch nach Covid-Impfungen zu Fällen von Gürtelrose.

So auch beim 59-jährigen Thomas Weber (Name geändert) im Frühling vergangenen Jahres. Gut eine Woche nach seiner ersten Impfung traten die typischen Symptome am linken Arm auf, mit starker Rötung und Ballungen von Blasen, vornehmlich am Unterarm. «Zuerst dachte ich, dass ich mich beim Bräteln verbrannt habe.» Am Vortag war er auf einer sonnenreichen Wanderung, bei der er ein Feuer gemacht hatte. Auch Rheuma oder einen Tennisarm verdächtigte er zunächst als Auslöser des starken Brennens und Juckens. Der Hausarzt winkte ab. Es sei klar eine Gürtelrose, mit drei Auslösern: Impfung, Sonne und Stress – Thomas Weber war in dieser Zeit tatsächlich arbeitsmässig stark eingespannt.

So entsteht Gürtelrose Infos einblenden 1. Wird ein Mensch erstmals mit dem Varizella-Zoster-Virus angesteckt, erkrankt er an Windpocken. 2. Nach der Abheilung nisten sich die Viren in den Nervenganglien am Rückenmark ein, wo sie jahrzehntelang schlummern können. 3. Die Viren können bei einem geschwächten Immunsystem wieder aktiv werden und eine Entzündung von Nerv und Haut hervorrufen. 4. Hierdurch kommt es zu den typischen, einseitig auftretenden und schmerzhaften Hautausschlägen, Herpes Zoster genannt oder im Volksmund eben Gürtelrose. Weitere Infos: bag.admin.ch

Dank eines virusstoppenden Medikaments verschwand der Ausschlag nach rund zwei Wochen. «Die brennenden Schmerzen wurden aber schlimmer, besonders nachts», sagt Thomas Weber. Normale Schmerzmittel halfen nicht, der Arzt verschrieb ihm deshalb etwas gegen die Nervenschmerzen, drei Wochen lang. Das nützte. Ganz verschwunden sind die Schmerzen in der Hand bis heute nicht. Sie kommen und gehen. «Sie sind aber erträglich, wenn ich mich gut gegen die Sonne schütze.»

Franziska Meier hatte damals in Spanien grosse Angst davor, dass sie nicht in die Schweiz zurückreisen könnte. Die Ärzte wollten sie nämlich in einer Privatklinik hospitalisieren – was die Krankenkasse nicht bezahlen wollte. Hinzu kam, dass ihr geplanter Rückflug kurzfristig annulliert wurde. Was tun? «Wir sind schliesslich einfach abgehauen», sagt sie. Die Fluggesellschaft habe ihnen nämlich glücklicherweise rasch einen Ersatzflug angeboten. So kam sie ziemlich «fertig» am Flughafen Kloten an, wo sie gleich die nächste Klinik aufsuchte.

Sie wurde mit antiviralen Medikamenten und Kortison versorgt, an eine Hautärztin überwiesen und der Augen wegen auch an einen Augenarzt. «Doch die Beschwerden klangen nur langsam ab und dauerten mindestens ein halbes Jahr», berichtet Franziska Meier. Alle paar Tage musste sie zum Augenarzt gehen, um die Heilungsfortschritte zu kontrollieren. Denn es bestand die Gefahr einer Erblindung oder Hirnhautentzündung.

Örtlich begrenzte Symptome

Der Verlauf der Gürtelrose ist individuell sehr verschieden. Oftmals kann die Krankheit auch mild verlaufen, vor allem bei jüngeren Menschen mit noch guter Immunabwehr. «Gürtelrose tritt dann nur mit wenigen Symptomen auf, da reicht eine örtliche Behandlung», sagt Hautärztin Schlagenhauff.

«Entscheidend ist, dass man den Zoster in den ersten Tagen ‹erwischt›, das erspart viel Leiden.» Bettina Schlagenhauff, Hautärztin

Eine frühzeitige Behandlung half Donatus Dörig. Im letzten Juli bekam der 55-Jährige plötzlich juckende Flecken am Rücken. Er wartete nicht lange und suchte einen Hautarzt auf. Die Diagnose erfolgte rasch, ebenso die Behandlung. Mit Tabletten und Salben war das Jucken nach zwei Wochen weg, doch die Flecken blieben bis heute. «Das ist aber nicht störend», findet Dörig. Im Rückblick nimmt er an, dass es drei Auslöser für seine Gürtelrose gab: geschwollene Beine, eine Schilddrüsen-Unterfunktion sowie die kurz davor erhaltene zweite Covid-Impfung.

Haut kann wieder vernarben

«Entscheidend ist, dass man den Zoster in den ersten Tagen ‹erwischt›, das erspart viel Leiden», sagt Hautärztin Bettina Schlagenhauff. So kann das Risiko für Komplikationen wie lang anhaltende Schmerzen, Narben, Augen-, Nerven- oder Hirnhautentzündungen vermindert werden. «Es geht vor allem darum, rasch die Virusvermehrung zu stoppen.» Das erreicht man mit einer antiviralen Therapie in Tablettenform, meist über sieben Tage. Hinzu kommt eine Lokalbehandlung mit zinkhaltigen Lotionen und desinfizierenden Wundcremen, um die Bläschen auszutrocknen und abzuheilen. «Das geht bei frühzeitigem Therapiebeginn meist rasch und problemlos», so Schlagenhauff.

Zurückbleiben können trotz frühzeitiger Behandlung jedoch anhaltende, hartnäckige Schmerzen. Hier verwendet man normale Schmerzmittel und auf die Nerven wirkende Medikamente. Gegen die Nervenschmerzen (Neuralgien) hilft manchmal auch Akupunktur. Der Wirkstoff Capsaicin aus Cayennepfeffer lindert ebenfalls Schmerzen, angewendet in Schmerzpflastern oder auch in Cremen oder Salben. Zu Beginn dieser Behandlung verstärkt sich das Brennen eine Zeit lang, danach lässt es aber nach. Weiter anhaltende Schmerzen auch nach der Gürtelrose kommen laut Bettina Schlagenhauff immer wieder vor, mindestens jeder Zehnte ist betroffen. Man spricht dann von «Post-Zoster-Neuralgien».

Für wen macht eine Impfung Sinn?

Das BAG empfiehlt Menschen mit einer Immunschwäche die Impfung gegen das Zoster-Virus ab 50 Jahren. Foto: Getty

Seit 2017 gibt es auch eine Impfung gegen das Zoster-Virus. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt sie allen ab 65 Jahre, bei Menschen mit Immunschwäche sogar schon ab 50. Die Impfung erfolgt in zwei Dosen im Abstand von ein bis zwei Monaten und wird meist gut vertragen. Durch die Impfung tritt die Erkrankung häufig gar nicht mehr auf oder zumindest nur in milder Form. Seit Anfang dieses Jahres steht zudem ein neuer, noch wirksamerer Impfstoff zur Verfügung, der nun bevorzugt empfohlen wird. In der Regel nimmt die Hausärztin oder der Hausarzt die Impfung vor.

Franziska Meiers Ausschlag ist heute gänzlich abgeklungen – aber auch der Arbeitsstress, der wohl der hauptsächliche Auslöser für ihre Gürtelrose war. Geblieben sind die Nervenschmerzen, der teilweise Verlust der Wimpern und gefüllte Tränensäcke, die weiterhin regelmässige Lymphdrainagen erfordern. Dennoch findet sie: «Es geht mir ganz okay.» Gelernt hat sie vor allem eines: «Sollte ich wieder einmal an einer Gürtelrose erkranken, werde ich sofort zum Arzt gehen.»

Dieser Beitrag ist die leicht gekürzte Version eines Artikels, der in der «Schweizer Familie» erschienen ist.



