FCW gewinnt Derby gegen GC – Die Schlagzeile stimmt für den FCW Der FC Winterthur gewinnt ein hitziges Derby gegen GC. Samir Ramizi schiesst das Tor zum 1:0 und leistet sich nach Spielschluss eine Dummheit.

Samir Ramizi zeigte 97 Minuten eine sehr gute Leistung. Nach dem Spiel verlor er aber die Contenance. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Vor dem Spiel hat sich FC Winterthur Trainer Bruno Berner eine Schlagzeile gewünscht. «Zweiter Sieg des FC Winterthurs in dieser Saison» sollen die Gazetten bitteschön titeln. Das können die Zeitungen, denn das Team von Berner lieferte. Die Entscheidung fiel in der 51. Minute. Es war eine Situation, wie sie der FCW im Training dutzende Male übte: Langer Abstoss von Torhüter Timothy Fayulu, Kopfballverlängerung von Buess und einer startet in die Tiefe.

Gegen die Grasshoppers war es Souleymane Diaby, der auf der Aussenbahn durchlief und aus dem Halbfeld Samir Ramizi bediente. Der Mittelfeldspieler traf mit einer Direktabnahme. 1:0. Ekstase auf der Schützenwiese. Jubel vor der GC-Kurve. Provokationen auf beiden Seiten. Ramizi trug mit seinem Torjubel nicht wenig dazu bei.

Es blieb nicht die einzige Provokation von ihm. Sie zogen sich viel mehr wie ein roter Faden durchs Spiel und endeten mit einem roten Schlusspunkt. Nach Spielschluss sah der Torschütze nach Intervention des Videoschiedsrichters die direkte Rote Karte. Er zeigte der GC-Kurve den Mittelfinger. Damit trübte er die rot-weissen Feierlichkeiten. Er wird dem FCW erneut fehlen, bereits gegen den FCZ fehlte Ramizi gesperrt. Captain Granit Lekaj bezeichnete die Aktion als «unnötig». Trainer Bruno Berner, der die Szene kurz nach dem Spiel noch nicht gesehen hatte, sagte: «Das darf man nicht machen.» Man wolle die Sache intern ansprechen. Grundsätzlich gelte es den Gegner und auch die gegnerischen Fans immer mit Respekt zu behandeln, so Berner.

«In der Liga angekommen»

Nur wenige Minuten zuvor stand die Winterthurer Fussball-Welt kopf. Selbst auf der Haupttribüne konnten sie sich beim Schlusspfiff nicht mehr auf den Sitzen halten. 8400 Fans – minus die rund 800 GC-Supporter – sprangen auf und feierten ihren FCW. Endlich ein Heimsieg. Endlich ein Derbysieg. «Ein riesiger Moment für die ganze Stadt», befand Berner. «Es war wichtig, zu gewinnen», meinte Torhüter Fayulu. «Jetzt sind wir in der Liga angekommen», sagte Remo Arnold und Captain Lekaj rutschte das Wort «Geil» über die Lippe.

Winterthurer Feierlichkeiten nach dem ersten Heimsieg in der Super League. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Diesen Moment mussten sich die Winterthurer aber lange verdienen. 97. Minuten, um genau zu sein. Sie taten das, wie schon in Zürich. Mit ehrlicher, solidarischer Arbeit. Zu Beginn standen sie erneut sehr defensiv. Diesmal aber absichtlich. «Wir mussten ins Spiel kommen und herausfinden, wie wir ihren Mittelfeld-Rhombus verteidigen konnten», sagte Berner. Und überhaupt: Warum solle man die Kompaktheit, die zur Stärke wurde, aufgeben?

«Absolut inakzeptabel»

Das Mittel gegen das GC-Mittelfeld fanden sie bald. In der Innenverteidigung standen sie erneut sehr gut. Lekaj und Roy Gelmi machten dort weiter, wo sie in Zürich aufhörten. Der Wechsel zurück zum System der letzten Saison hat sich bewährt. «Wir kennen uns alle und wissen, was der andere kann und macht», erklärte Lekaj. Nach rund 20 Minuten traute sich der FCW erstmals in die Offensive und in der 33. Minute hatte Matteo Di Giusto gar eine Grosschance. Der Ball kullerte aber gut einen Meter am weiten Pfosten vorbei, die Neuverpflichtung wartet noch immer auf sein erstes Saisontor. Es war eine der raren FCW-Chancen über das ganze Spiel gesehen. «Wir haben 10, 15 ja gar 20 Situationen, in denen wir noch präziser werden müssen», analysierte Berner. Damit hat er zwar recht, doch der FCW kam – im Vergleich zum Spiel gegen den FCZ – wenigstens in solche Situationen.

Und er machte es ab und an gar ganz ordentlich, wie beim 1:0 durch Ramizi. Oder auch kurz danach. Roman Buess zirkelte einen Ball über das Tor und kam bei einer Hereingabe einen Schritt zu spät. Knapp eine Stunde war da gespielt und der FCW deutlich näher am 2:0 als GC am Ausgleich.

Das änderte sich jedoch kurz darauf. GC versuchte es noch einmal, Gelmi klärte noch einmal mehr. Der Ball kam zu Dominik Schmid, der Schuss des Zürcher Aussenverteidigers wurde zur perfekten Vorlage für Hayo Kawabe. Doch Fayulu parierte mirakulös mit dem Fuss. Das war es aber auch schon Seiten der Grasshoppers. «Ich kann mich nicht erinnern, dass sie eine Chance hatten», sagte Berner spitzbübisch, er konnte sich das als Sieger erlauben. Sein Gegenüber, Giorgio Contini, hingegen war nach dem Spiel komplett bedient. «Absolut inakzeptabel» sei die Leistung seines Teams gewesen, vor allem in der zweiten Halbzeit.

chiedsrichter Luca Cibelli gibt Maxime Odiet ein Feuerzeug, das die GC-Fans in Richtung Samir Ramizi warfen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Es war nicht das einzig Inakzeptable an diesem Abend. In der 78. Minute flog ein Feuerzeug aus der GC-Kurve Richtung Ramizi, als der einen Eckball ausführen wollte. Inakzeptabel waren auch die unzähligen Pyros, die die GC-Fans abfeuerten, und inakzeptabel war auch die Aktion von Ramizi nach dem Schlusspfiff.

Zuvor war Ramizi der beste Mann auf dem Platz. Nicht nur wegen des Tors. «Umso mehr wird er uns fehlen», sagte Berner. Der Heimsieg sei trotzdem sensationell. Und: Die Schlagzeile stimmt.

FC Winterthur – Grasshopper Club Zürich 1:0 (0:0) Infos einblenden Schützenwiese.- 8’400 Zuschauer (ausverkauft). – SR: Cibelli Tor: 51. Ramizi (Diaby). FCW: Fayulu; Diaby, Lekaj, Gelmi, Gonçalves; Arnold (81. Abedini), Corbaz (68. Kryeziu); Ramizi, Di Giusto (62. Kamberi), Manzambi (46. Burkart); Buess (81. Gantenbein). GC: Hammel; Schmid, Ribeiro, Margreitter (79. Loosli), Bolla; Ndegne, Kawabe, Abrashi (56. Pusic), Herc (63. Momoh); Schettine (46. Dadashov), Jeong (46. Morandi). Bemerkungen: FCW ohne Ballet, Rodriguez und Costinha (verletzt), Hammer, Dakaj und Chiappetta (nicht aufgeboten).- GC ohne Morerira, Kacuri, Nadjack, Hoxha (verletzt) und Seko (gesperrt).- Gelbe Karte: 9. Abrashi (taktisches Foul). 37. Schettine (Unsportlichkeit). 43. Jeong (Foul). 70. Gonçalves (Foul). 74. Ramizi (Reklamieren). 84. Pusic (Foul). 84. Gelmi (Reklamieren). 86. Fayulu (Zeitspiel). 87. Gantenbein (Foul). Rote Karte: 96. Ramizi (Unsportlichkeit).

