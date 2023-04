Versuch ohne Fussgängerstreifen – Die «Schlange von Wipkingen» bleibt Der temporäre Mehrzweckstreifen im Zentrum von Zürich Wipkingen wird nicht zurückgebaut. Die neue Markierung erfülle ihren Zweck, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die seltsame Strassenbemalung an der Nordstrasse und Nordbrücke beim Bahnhof Wipkingen bleibt bestehen: Der temporäre «Mehrzweckstreifen» habe in der Praxis funktioniert, und die Verkehrsteilnehmenden hätten sich an ihn gewöhnt, teilte die Stadt Zürich am Mittwoch mit.

Die Stadt beruft sich dabei unter anderem auf eine Umfrage bei 30 Personen vom Sommer 2022: 80 Prozent der Befragten sprachen sich demnach für eine dauerhafte Einführung des Mehrzweckstreifens aus. Auch Verkehrserhebungen und Beobachtungen vor Ort haben gemäss Stadt gezeigt, dass die neuen Markierungen ihren Zweck erfüllen würden.

Nordstrasse kann überall überquert werden

Der im Sommer 2021 anstelle der früheren Fussgängerstreifen temporär errichtete Mehrzweckstreifen erlaubt es Fussgängerinnen und Fussgängern, die Nordstrasse an jeder beliebigen Stelle zu queren. Damit sollte das Quartier Nordbrücke aufgewertet werden.

Der motorisierte Individualverkehr rolle im Durchschnitt langsamer, die Verkehrsteilnehmenden nähmen stärker Rücksicht aufeinander, und Velofahrende könnten den Streifen als Wartezone nutzen und die Nordstrasse einfacher queren, zieht die Stadt nun Bilanz.

Der Mehrzweckstreifen bleibt deshalb bestehen. Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Versuch sollen auch ins definitive Projekt der Neugestaltung der Nordbrücke einfliessen, das im Herbst aufgelegt und ab 2026 gebaut werden soll, wie die Stadt weiter mitteilte.

