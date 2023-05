Jugendsport in Winterthur – Die «schnällschte Wintertuurer» laufen wieder Am 14. Mai wird im Stadion Deutweg der schnellste junge Winterthurer oder die schnellste Winterthurerin erkoren. Erstmals gibt es eine Pendelstafette für Schulklassen und Vereine. Jonas Keller

Mehrere Hundert Kinder und Jugendliche rennen jeweils beim «schnällschte Wintertuurer», hier im Jahr 2020, mit. Archivfoto: PD

Dieses Jahr wird Muttertag auf dem Leichtathletik-Track gefeiert. Im Stadion Deutweg findet am Sonntag, 14. Mai, wieder «De schnällscht Wintertuurer» statt. In den Jahrgängen 2008 und jünger treten Kinder und Jugendliche im Sprint über 80 Meter gegeneinander an. Die Vorläufe starten ab 10 Uhr. Jeweils die schnellsten acht qualifizieren sich für die Finals.

«De schnällscht Wintertuurer» dient auch als Qualifikationsrennen für die kantonalen Finalläufe. Die sechs schnellsten Mädchen und Jungen können am 9. Juli in Zürich antreten.

Angebot für Schulklassen und Vereine

Erstmals gibt es beim Anlass im Deutweg auch eine Pendelstafette. Diese findet zwischen den einzelnen Sprintkategorien statt. Es treten jeweils sechs Läuferinnen und Läufer einer Schulklasse oder eines Vereins gegeneinander an. Pro Team müssen mindestens zwei Mädchen und zwei Jungen starten. Gelaufen wird über 6 mal 60 Meter.

Gemäss den Organisatoren sind bis jetzt rund 160 Anmeldungen eingegangen. Man hoffe auf etwa 400 Kinder und Jugendliche, die am Anlass mitrennen werden.

