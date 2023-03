Restaurant Sunnezirkel in Sulz – Die Schnecken hat sie von der Speisekarte gestrichen Monika Hudacek wirtet neu zusammen mit ihrem Mann Jan im Restaurant Sunnezirkel in Sulz bei Rickenbach. Den Betrieb hat sie von ihrer ehemaligen Chefin übernommen. Jonas Gabrieli

Monika Hudacek arbeitet bald schon seit zwei Jahren im Sunnezirkel. Seit Januar führt sie das Restaurant. Foto: Marc Dahinden

Es sei schon immer ihr Lebenstraum gewesen, ein Restaurant zu führen, sagt die 30-jährige Monika Hudacek, an einem Tisch im Sunnezirkel in Sulz sitzend. Ein Traum, der in Erfüllung ging. Seit Januar führt die Slowakin zusammen mit ihrem Mann Jan Hudacek das Restaurant in der Gemeinde Rickenbach. Es gehört zur gleichnamigen Genossenschaft für Alterswohnungen. Vor rund zwei Jahren wurde es totalsaniert, nachdem der damalige Pächter in Pension gegangen war.