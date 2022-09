Sprint-Wettbewerb in Winterthur – Die schnellsten Schweizer Kinder rannten über den Neumarkt 390 Kinder und Jugendliche traten am Samstag zum Finale des Visana Sprint in der Winterthurer Altstadt an. Star des Tages war Mujinga Kambundji. Ebenso viel leisteten die Helferinnen und Helfer. Urs Ellenberger

Die Schnellsten unter sich: Europameisterin Mujinga Kambundji (hinten, Mitte) mit den Siegerinnen und Siegern des Visana Sprint auf dem Neumarkt. Foto: Enzo Lopardo

Die über den Neumarkt ausgerollte Kunststoffbahn glich am Samstagmorgen mehr einer Pfütze als einer Rennstrecke. Die halbe Nacht hatte es geregnet. «Es war ein grosses Stück Arbeit, reguläre Bedingungen zu schaffen», sagt Daniela Hynek vom Organisationskomitee des Visana Sprint, «mit Schabern und Tüchern mussten Helferinnen und Helfer die Bahn vom Wasser befreien.»

Eine Stunde warten für ein Selfie



Um 11 Uhr konnte es losgehen. 390 Kinder und Jugendliche aus der ganzen Schweiz waren angemeldet. Sie hatten sich in regionalen und kantonalen Vorausscheidungen für das Finale qualifiziert. Insgesamt 36 Läufe standen am Samstag auf dem Programm; zum Schluss wurden Siegerinnen und Sieger in zwölf Kategorien gekürt. Einer von ihnen, der 12-jährige Jeremy Kadavil, kommt aus Winterthur. Er war der Schnellste seines Jahrgangs über 60 Meter.

Zieleinlauf auf der ausgerollten Bahn. Mit Schabern und Tüchern war die Strecke vom Wasser befreit worden. Foto: Enzo Lopardo

Mindestens eben so viel Aufmerksamkeit wie die Wettkämpfe zog Mujinga Kambundji auf sich. Die schnellste Sprinterin der Schweiz war als Stargast geladen, verteilte Unterschriften, posierte für Selfies und gab Interviews im VIP-Zelt. «Sie ist extrem beliebt bei den Jungen», weiss Daniela Hynek. «Die Kinder standen bis zu einer Stunde Schlange für ein Autogramm oder ein Föteli.»

Begehrter Superstar: Für ein Selfie mit Mujinga Kambundji standen Kinder bis zu eine Stunde Schlange. Foto: Enzo Lopardo

Doch auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Alterszentrums Neumarkt stand Kambundji offenbar hoch im Kurs. «Das grosse Interesse der Seniorinnen und Senioren hat uns besonders gefreut», sagt Hynek. Insgesamt zählte das OK rund 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Als weiteres Highlight nennt es den Auftritt der Cheerleader der Winterthur Warriors mit ihrer Akrobatikshow am Boden und in der Luft.

Die Cheerleader der Winterthur Warriors vor dem Alterszentrum Neumarkt in Aktion. Foto: Enzo Lopardo

Fehler gefunden?Jetzt melden.