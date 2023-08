Dorffeste in Winterthur – Die Schnitzeljagd führt durch die Dorfet Am Wochenende finden das Oberi-Fäscht und die Tössemer Dorfet statt. Beide kämpfen mit mangelndem Engagement der Vereine. Und beide versuchen Neues, um Besucher anzulocken. Jonas Keller

2022 fand das Oberi-Fäscht in kleinerer Form statt. Dieses Jahr ist es wieder gewachsen – mit einer Ausnahme. Foto: Roger Hofstetter

Nicht nur an den Musikfestwochen in der Altstadt ist am kommenden Wochenende Feststimmung angesagt. In Oberwinterthur findet von Freitag bis Sonntag das Oberi-Fäscht, in Töss die Tössemer Dorfet statt. Neben Altbewährtem gibt es an beiden Orten auch Neues zu entdecken.

Kindergeschichten und Karussell

Das Oberi-Fäscht, traditionell am letzten Wochenende der Sommerferien, ist nach der letztjährigen kleineren Ausgabe wieder gewachsen. 20 Vereine und Gruppen beteiligen sich. Trotzdem ist das Angebot an Festwirtschaften geschrumpft. Andreas Müller vom Ortsverein Oberwinterthur sagt: «Es wird immer schwieriger, Vereine dafür zu finden.»

Unter dem Motto «Freizeit – Vernetzung – Freundschaften» will die Dorfet wieder vermehrt Familien anlocken. So gibt es am Samstagnachmittag neu eine Geschichtenerzählerin für Kinder, Blauring organisiert eine Schnitzeljagd. Natürlich fehlen auch Büchsenschiessen und Kinderkarussell nicht, und am Sonntag wird wieder «de schnällscht Oberianer» gekürt.

«Die Vereine sind bei den Festwirtschaften immer weniger aktiv.» Rainer Zah, Programmverantwortlicher Tössemer Dorfet

In Töss wiederum warten rund 30 Attraktionen zwischen Kirche und Bahnhof. Als besondere Attraktion gibt es einen Escape-Trail durch die Dorfet. Organisiert wird er vom Team des Escape Room 24. Kulinarisch locken neben Cervelat und Raclette auch tibetische Momos, italienische Polenta und Pouletcurry. Zudem gibt es kostenlose Livekonzerte am Abend und ein Kinderprogramm mit Modelleisenbahn, Kasperlitheater und Zaubershow.

Am Sonntag darf sich dann einer der Festwirtschaftsbetreiber freuen: Zum ersten Mal wird der «schönste Dorfetstand» prämiert. «Früher hatten wir immer ein Motto», sagt der Programmverantwortliche Rainer Zah. «Das wurde aber unterschiedlich gut umgesetzt. Auch sind die traditionellen Vereine bei den Festwirtschaften ohnehin immer weniger aktiv.» Mit dem Wettbewerb für die gemütlichste und am kreativsten gestaltete Festwirtschaft hoffe man nun, wieder mehr für die Dorfet zu motivieren. «Wir wollen zeigen, dass wir ihr Engagement schätzen.»

