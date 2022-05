Abo Palm Express von St. Moritz nach Lugano – Die schönste Reise mit dem Postauto Auf seiner Fahrt von St. Moritz nach Lugano stemmt sich der Palm Express gegen einen untypischen Wind und fährt durch ein historisches Katastrophengebiet. Ein Reisebericht.

Das Bergell fängt beim Silsersee auf knapp 1800 Metern an und verliert mit dem Malojapass alsbald an Höhe. Foto: Doris Oberneder

Heute Morgen ist die verkehrte Welt wieder in Ordnung. Der Wind, der aus dem Bergell über den steilen Malojapass nach oben drängt und von dort in die falsche Richtung, nämlich talabwärts ins Engadin, weht, wird vom Ostwind verdrängt. Die schwächere «Brüscha» hat sich für einmal gegen den Malojawind durchgesetzt. Kühl ist es trotzdem in St. Moritz.

Christian Lutz – gestärktes Hemd, saubere Bügelfalte, akkurater Kurzhaarschnitt – fährt pünktlich um 10.25 Uhr los. Mit dem Wind im Rücken wird er uns über Italien wieder zurück in die Schweiz bringen.