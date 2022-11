Sweet Home: Wohnen in der Winterzeit – Die schönsten Seiten der Dunkelheit Die Nacht dominiert gerade unsere Zeit zu Hause. Diese 10 Inspirationen zeigen, wie schön das sein kann. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Rücken Sie Komfort ins Licht

Kuschliger Sessel und elegante Leuchte am Fenster. Foto: Gubi

Momentan geht die Sonne so um halb acht auf und um fünf Uhr nachmittags bereits wieder unter. Und es wird noch dunkler, bis es dann Ende Jahr langsam wieder dreht. Wer kein Homeoffice macht, sieht sein Zuhause nur noch bei Nacht. So wird das Licht wichtig, das wir ja wegen der Energiekrise auch nur noch sparsam einsetzen sollten. Rücken Sie Lieblingsmöbel wie einen bequemen Sessel näher ans Fenster und geben Sie ihm eine schöne Leuchte. So hat man Licht und ist verbunden mit der Aussenwelt, die trotz allem nicht einfach schwarz ist. Geben Sie auch anderen gemütlichen Wohnsituationen passende Leuchten. Dann können Sie jeweils dort Licht machen, wo Sie gerade am liebsten sind. Die Stehleuchte 9602 wurde 1938 von Paavo Tynell entworfen und der Sessel Pacha von Pierre Paulin 1975, beides ist von Gubi.

2 — Wärmen Sie mit sinnlichen Tönen

Schwarzes Schlafzimmer mit Naturfarben aufgewärmt. Foto über: Airbnb

Dunkelheit vermittelt Räumen Tiefe. So ist es eine gute Idee, kleinen Räumen dunkle Wandfarben zu geben. Damit dunkle Räume trotzdem warm und wohnlich wirken, helfen sinnliche Naturfarben und ein bisschen Glanz. Dabei sind auch Texturen von Bedeutung. Wählen sie natürliche Materialien wie Wolle, Leinen und Holz – sie sorgen für Geborgenheit und Wärme.

3 — Schaffen Sie Drama

Klar sieht keine durchschnittliche Stadtwohnung so elegant, gemütlich und dramatisch aus wie das Gutshaus Rensow, das auch eine Feriendestination zum Mieten ist. Aber man kann sich von seinen Einrichtungen inspirieren lassen. Hier wird schön sichtbar, wie gut dunkle Wände Holzmöbeln und Bildern tun. Sie leuchten richtig sinnlich heraus und vermitteln das Gefühl, Teil eines Gemäldes von Rembrandt zu sein.

4 — Schmücken Sie mit Schönem

Herbstliche Blumen in dunklen Vasen. Vasen und Foto: Artiana

Je dunkler sich die Jahreszeit zeigt, umso bedeutungsvoller wird die Schönheit im Haus. Und da sind Blumen immer eine gute Idee. Schätzen Sie auch die Schönheit der Vergänglichkeit. Ich werfe meine Blumensträusse nicht einfach weg, wenn sie verblühen. Gerade jetzt im Spätherbst zeigt sich die Vergänglichkeit der Natur mit aller Schönheit. Das können Sie daheim weiterführen. Blumen und Zweige sind nämlich auch schön, wenn sie langsam verdorren. Sie ändern dabei Form und Farbe, zeigen eine andere Art von Schönheit und lassen uns diese Verwandlung miterleben.

5 — Entdecken Sie die Eleganz

Eine Einrichtung in dunklen Tönen, aufgefrischt mit hellen Akzenten. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Nicht von ungefähr gilt Coco Chanels Kleid das Kleine Schwarze als Inbegriff der Eleganz. Auch wenn Farben in der Mode immer wieder zurückkommen und bei Fashion-Königin Anna Wintour Schwarz verpönt ist, sind Schwarz und andere dunkle Töne doch die elegantesten Farben. Nicht nur in der Mode, sondern auch bei der Einrichtung. Die grosse Chanel hat aber auch das weisse Kräglein erfunden, glänzende Knöpfe, Modeschmuck und Kamelien aus Stoff zum Anstecken. Irgendwie kommt all das im Wohnzimmer von Chiara Costacurta, in Möbel und Wohnaccessoires übersetzt, rüber. Auf schönste Weise wurden hier dunkle Töne untereinander kombiniert und mit Hellem sowie mit schmucken Accessoires aufgefrischt. Sehen Sie sich in der Homestory Grünes Paradies im Tessin das schöne Haus auf einem Felsen über Lugano an. In Chiara Costacurta Haus ist das dunkle Grün der Natur dominant eingesetzt.

6 — Beleuchten Sie individueller

Unerwartet: Hängeleuchten über einer Küchentheke. Foto: Gubi

Auch im Winter bietet die Natur Grün. Bestücken Sie Ihren Balkon, die Fenstersimse und die Terrasse mit immergrünen Pflanzen, dann haben Sie auch in der dunklen Zeit schöne Aussichten. Dem Drinnen aber tun raffinierte, überraschende, punktuelle Beleuchtungen gut. Wählen Sie dabei Unerwartetes. In dieser Küche hängen zwei wunderschöne Hängeleuchten über der Theke, was für warmes Licht sorgt. Formschöne, einzigartige Leuchten sind aber auch Schmuck und machen Alltägliches besonders. Die Hängeleuchte Semi Pendant wurde 1968 von Claus Bonderup und Torsten Thorup entworfen und ist von Gubi.

7 — Finden Sie die Poesie

Poetisch eingesetzte Wohnaccessoires. Foto: Menu

In der Sex-Appeal- Geschichte vom Sonntag habe ich auf das Geheimnisvolle hingewiesen, das dunkle Farben einer Wohnung verleihen. In der Dunkelheit steckt aber auch Poesie. Inszenieren Sie Lieblingsobjekte in kleinen Stillleben und freuen Sie sich, wenn diese mit Licht und Schatten ihre Schönheit immer wieder neu zeigen. Besonders schöne und edle Wohnaccessoires hat der amerikanische Designer und Stylist Colin King ganz neu für die dänische Firma Menu entworfen. Dabei ist auch dieser Briefbeschwerer «Sentiment» in Birnenform.

8 — Verschönern Sie dunkle Ecken

Gemütliche dunkle Ecke in einer Küche. Foto: Devol Kitchens

Eine dunkle Ecke kann ganz schön heimelig sein, man muss sie bloss erobern. Hängen Sie Bilder auf, suchen Sie einen schönen, bequemen, alten Sessel und polstern Sie ihn auf. Oder nutzen Sie wie in dieser schönen Küche von Devol auch mal Barstühle als Beistelltische.

9 — Verlieben Sie sich in Nachtblau

Einrichtung in dunklen Blau- und Lilatönen. Foto über: Villa Betula

Mit den dunklen Blautönen der Nacht lässt es sich sehr schön einrichten. Sie eignen sich für Wände, für Betten, als neue Farbe für einen alten Schrank, für weiche Kissen und Decken auf einem Sofa, für Geschirr und vieles mehr. Solch tiefe Blautöne beruhigen und vermitteln etwas Magisches, Geheimnisvolles.

10 — Gehen Sie auf Nachtspaziergänge

Ein warm beleuchtetes Haus, das ein wenig an das berühmte Bild von Magritte denken lässt. Foto: MKN

Wenn man jetzt abends spazieren geht, wirken die Häuser bereits ein wenig wie ein Adventskalender. Die warm beleuchteten Fenster vermitteln das Gefühl, dass es daheim am schönsten ist. Aber eben, dafür muss man das Zuhause auch ab und zu verlassen, um dann wieder so richtig gerne und mit neuen Eindrücken heimzukommen.

