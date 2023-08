Türkei ein halbes Jahr nach dem Erdbeben – Die Schreie, die im Kopf bleiben Vor sechs Monaten verlor Turgut Aslantürk beim grossen Beben alles. Er durchwühlte den Schutt seines Hauses, schrie seine Wut in die Trümmer. Dann hörte er auf zu reden, irgendwann auch zu suchen. Aber er lebt – mehr nicht. Raphael Geiger (Text und Fotos)

Es dauerte, bis er erkannte, wo auf dem Schutthaufen sein Haus endete, wo das Nachbarhaus begann: Turgut Aslantürk auf der Suche nach persönlichen Gegenständen.

«Wir sind gestorben», wird er später sagen. Was, natürlich, nicht wahr ist, den Satz kann es nicht geben. Nicht in der ersten Person Plural in der Vergangenheitsform.