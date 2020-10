Schulhaus Chapf in Brütten – Die Schülerzahlen steigen, der Platz wird knapp Der Gemeinderat macht sich Gedanken über zusätzlichen Schulraum. Die Schülerzahlen nehmen seit 2010 langsam wieder zu und erreichen bald die 200er-Grenze. Nadja Ehrbar

Das Schulhaus Chapf ist mit der Mehrzweckhalle (Bildmitte) 1969 gebaut worden. Foto: Enzo Lopardo

175 Schülerinnen und Schüler besuchen im Moment die Schulanlage Chapf in Brütten – Tendenz steigend. Der Gemeinderat rechnet damit, dass die Einwohnerzahlen wegen der regen Bautätigkeit zunehmen wird: von aktuell etwas über 2000 Einwohner auf 2200 in den nächsten vier Jahren. «Was aber nicht unbedingt heisst, dass es im gleichen Verhältnis mehr Schüler geben wird», sagt Schulvorstand Martin Kuhn.

Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen seien deshalb schwierig. Während sie zwischen 2000 und 2010 sanken, steigen sie seitdem wieder leicht an. Da in Brütten aber eher kleine Wohnungen entstehen, könne man nicht sagen, ob auch Familien zuzögen. «Möglich ist, dass es in den Einfamilienhäusern einen Generationenwechsel gibt», sagt Kuhn. Mit anderen Worten: Die Senioren ziehen aus und machen jungen Familien Platz.