Heimspiel der Warriors – Die Schützenwiese verwandelt sich in ein Football-Feld Die Winterthur Warriors ziehen für das Heimspiel am Sonntag gegen die Bern Grizzlies auf die Schützenwiese um. Gegen den Meister soll im FCW-Stadion der erste Saisonsieg eingefahren werden. Damian Keller

Die Winterthur Warriors sind für kommenden Sonntag bereit, die Schützenwiese wird es auch bald sein. Foto: Imago/Sergio Brunetti

Während der FC Winterthur am kommenden Samstag im Wallis das kapitale Spiel gegen den FC Sion bestreitet, wird am Tag darauf die heimische Schützenwiese von den American Footballern in Beschlag genommen. Die Winterthur Warriors, normalerweise auf dem Deutweg zu Hause, organisieren im Fussballstadion einen speziellen Event.