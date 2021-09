Nach dem 2:1 des FC Winterthur gegen Neuchâtel Xamax - Die «Schützi» bejubelt den Tabellenführer FCW

FC Winterthur – Neuchâtel Xamax 2:1 (2:0) Infos einblenden

Schützenwiese. – 4800 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 8. Ramizi 1:0. 17. Buess 2:0. 85. Mafouta 2:1. – FCW: Spiegel; Gantenbein, Baak, Gelmi, Schättin; Arnold, Corbaz; Manzambi (58. Baillet), Roberto Alves (93. Isik); Ramizi (77. Ltaief); Buess. – Xamax: Guivarch; Gomes (25. Nuzzolo), Epitaux, Bangura, Berisha; Veloso; Haile Selassie (68. Ouhafsa), Gazzetta (46. Surdez), Hammerich (46. Kasongo), Lahiouel; Mafouta. – Bemerkungen: FCW ohne Lekaj (über Nacht erkrankt; Magen/Darm), Papesi, Cavar, Kriz und Costinha (verletzt). – Xamax ohne Mathieu Gonçalves, Pasche, Beloko und Tavares (verletzt); nach Gomes’ Auswechslung Haile-Selassie rechter Defensivspieler, Nuzzolo in der Offensive ; in der 2. Halbzeit mit einer Dreierabwehr, mit Berisha in deren Zentrum. – 47. Pfostenschuss Mafoutas. – Verwarnungen: 28. Veloso (grobes Foul, das auch mit Rot hätte bestraft werden können). 95. Spiegel (Unsportlichkeit) und Xamax-Ersatztorhüter Walthert (Unsportlichkeit).