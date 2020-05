Klimastreik in Winterthur – Polizei löst Klima-Schuhdemo auf Am Freitagmittag stellten die Aktivisten einige Hundert Paar Schuhe auf dem Neumarkt auf. Dies weil sie wegen des Coronavirus nicht mehr zusammen auf die Strasse ziehen dürfen. Die Polizei löste die Demo auf. Delia Bachmann

Demonstration unter Einhaltung der Corona-Vorschriften: Auf dem Neumarkt in Winterthur fand am Freitag eine Klimademo der anderen Art statt. Foto: Madeleine Schoder

Eine kleine Gruppe von lokalen Klimastreikenden versammelte sich auf dem Neumarkt. Sie hatten Säcke voller Schuhe dabei, die sie gegen Mittag in immer gleichen Abständen auf dem Platz verteilten. Eigentlich hätte der Strike for Future ein schweizweiter Aktionstag werden sollen, an dem die Aktivisten gemeinsam fürs Klima auf die Strasse gehen. Mit Transparenten, Megafonen und allem, was dazugehört. ­Wegen des Coronavirus mussten sie sich allerdings von diesen Plänen verabschieden und neue Protestformen finden. Statt eines grossen Strassenumzugs führte die Klimastreik-Bewegung Winterthur darum nun eine Schuhdemo durch.