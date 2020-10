Fusion Region Andelfingen – Die Schule malt schwarz – und erntet dafür Kritik Die Primarschule Andelfingen sieht keinen einzigen Grund für eine Fusion. Das kam bei der letzten Infoveranstaltung vor der Abstimmung nicht gut an. Eva Wanner

Kleinandelfingen und Andelfingen haben ihre Primarschulen bereits vor über zehn Jahren fusioniert. Die Schulpflege kann dem Gedanken, noch grösser zu werden, nichts abgewinnen. Foto: Heinz Kramer

Kein pädagogischer Mehrwert. Eine neue Verwaltungsstelle, die «Leitung Bildung», die nur mehr Bürokratie schaffe, dazu weniger Pensen für die Lehrerschaft. Schüler und Schülerinnen, die möglicherweise in anderen Dörfern zur Schule gehen müssen und eine Schulsozialarbeit, die zwischen verschiedenen Standorten pendeln muss. Die Schulpflege fand viele Gründe gegen eine Fusion mit vier umliegenden Primarschulen und deren gemeinsamer Sekundarschule.

Auch das Argument «Solidaritätsprojekt» liess Barbara Kummer, Präsidentin der Behörde, nicht gelten: «Für Solidarität gibt es andere Formen, deshalb muss man nicht fusionieren», sagte sie am Montagabend vor rund 60 Interessierten an der letzten Informationsveranstaltung vor der Abstimmung am 29. November.