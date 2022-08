Plötzlich Lehrer in Effretikon – Die Schule warb ihn an, jetzt ist er Quereinsteiger Ab diesem Schuljahr bringt der selbstständige Schreiner Hansueli Kuhn Jugendlichen im Berufsvorbereitungsjahr in Effretikon alles rund um Technik und Design bei. Alt-Schulpräsidentin Erika Klossner und dem Maitanz sei Dank. Dagmar Appelt

Hansueli Kuhn in seiner Werkstatt in Weisslingen, wo er den Unterricht als Quereinsteiger vorbereiten wird. Foto: Marc Dahinden

Alles begann am Illauer Maitanz auf dem Hof seines Bruders. Am Pfingstmontag, an dem im Horn jeweils gemeinsam in den Sonnenaufgang getanzt wird, kam die damalige Bildungsvorsteherin von Illnau-Effretikon auf Hansueli Kuhn zu: «Willst du nicht bei uns am Berufsvorbereitungsjahr als Quereinsteiger unterrichten?», fragte Erika Klossner (FDP) den selbstständigen Schreiner mit Bachelor in Industriedesign.