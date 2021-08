Pilotprojekt in Neftenbach – Die Schule wird zum Museum Zwei Schiffscontainer auf dem Schulareal in Neftenbach beheimaten künftig Ausstellungen der Schülerinnen und Schüler. Sie sind Teil eines nationales Projekts zur Kulturvermittlung. Jonas Gabrieli

Ein von den Jugendlichen bemalter Container dient jeweils einige Wochen als Ausstellungsraum. Foto: Madeleine Schoder

«Makaku», hawaiianisch für Kreativität, steht auf dem Eingang der bunt bemalten Schiffscontainer auf dem Areal der Neftenbacher Sekundarschule. Im Innern warten bekannte und weniger bekannte Neftenbacherinnen und Neftenbacher, in Videos verewigt. Etwa die Winzerin Nadine Saxer, Monja Parolini von der Badi-Bar, Bäuerin Frieda Bühler oder der Musiker Danny Hertach. Die Jugendlichen haben sie interviewt, im Container stehen mehrere Laptops, auf denen die Gespräche abgespielt werden können. Einige Aussagen sind künstlerisch hervorgehoben: «Mached öppis us euäm Läbä und wärfäds nöd wäg», mahnen bunte Buchstaben an einer schwarz bemalten Wand.