Schulstandorte Flaachtal – Die Schulen bleiben in den Dörfern Die Schulgemeindeversammlung Flaachtal hat deutlich Nein gesagt zum Projektierungskredit, der die Grundlage für Schulschliessungen gewesen wäre. Eva Wanner

Die Schulen im Flaachtal bleiben erhalten. Foto: Heinz Diener

Drei Schulhäuser schliessen und nur jene in Buch am Irchel und Flaach erhalten, das war der Plan der Schulpflege Flaachtal. Die Grundlage dafür und für die Erweiterung der verbleibenden Schulstandorte wäre der Projektierungskredit von 210’000 Franken gewesen. Im nächsten Jahr wäre der Baukredit und damit auch die Schliessung dreier Schulstandorte an die Urne gekommen.