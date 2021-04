Zur Person Infos einblenden

Egon Watzlaw ist in Wiesendangen aufgewachsen und seit 1998 in Seuzach wohnhaft. Der 55-Jährige wirkt seit 2014 in der Primarschulpflege Seuzach mit, die er seit kurzem auch präsidiert. Sein Vorgänger, Michael Bühler, verliess die Behörde per Ende 2020 aus beruflichen Gründen und wegen Unstimmigkeiten in der Behörde. Watzlaw ist verheiratet, dreifacher Vater und Mitglied der FDP Seuzach. Seine Kinder sind 10, 12 und 15 Jahre alt. Beruflich ist Watzlaw als Regionalleiter in einem Unternehmen der Autoersatzteilbranche tätig. Gelernt hat er ursprünglich Automechaniker und sich später zum eidgenössisch diplomierten Verkaufsleiter weitergebildet.