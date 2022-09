Rodriguez geehrt

100 Länderspiele! Ricardo Rodriguez wird noch vor den Hymnen dafür geehrt, dass er mit 30 Jahren diese Marke knackt. Als Dank gibt es eine dieser für solche Anlässe scheinbar obligatorischen Foto-Montagen in Weltformat. Ich sag mal: Auf dem Klo hat das keinen Platz. Ausser, man hat ein sehr grosses Klo. Und das ist ja durchaus denkbar, wenn man Rodriguez' Arbeitgeber so anschaut. Wobei – da denke ich dann wieder an Marmor. Und in Marmor haut man ja nicht einfach so einen Nagel rein und hängt so eine 100-Länderspiele-Montage dran. Und schon bin ich fast froh, dass ich nicht solche Probleme habe.