Schweizer Atommüll-Endlager – Die Schweiz fällt einen Entscheid für die Ewigkeit Wo soll der radioaktive Müll im Boden versenkt werden? Das will die Nagra in den nächsten Tagen bekannt geben. Im Zürcher Weinland gibt es bereits Proteste. Nina Fargahi aus Marthalen

Protest gegen ein Tiefenlager im Zürcher Weinland Ende August 2022. Foto: Enzo Lopardo

In Marthalen wird Vertrauen grossgeschrieben. In der kleinen ländlichen Gemeinde im Weinland, 45 Minuten mit dem Zug von Zürich entfernt, stehen die Haustüren offen. Auch ein kleines Blumengeschäft und Hofläden funktionieren mit Selbstbedienung. Der Verkauf basiert auf Vertrauen – die Kundschaft nimmt, was sie benötigt, und wirft das Geld anschliessend in ein Kässeli.