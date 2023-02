Seltene Komplikationen – Die Schweiz hat bisher 0 Covid-Impfschäden anerkannt Von den 6,1 Millionen Corona-Geimpften verlangen 245 Personen wegen möglichen Schäden eine Entschädigung vom Bund. Die Behörden konnten bisher keinen kausalen Zusammenhang zu den Vakzinen feststellen. Marc Brupbacher

Eine Pflegefachfrau spritzt einem Mann eine Booster-Impfung in Zürich. (Archivbild) Foto: Michael Buholzer (Keystone)