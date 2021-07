EU wird Covid-Zertifikat anerkennen - Die Schweiz ist in Europa ab Freitag dabei

Das Schweizer Covid-Zertifikat funktioniert noch diese Woche in der EU. Wegen des Streits um das Rahmenabkommen war der Entscheid in der Schwebe gewesen. Was sich nun ändert – die wichtigsten Antworten.

Was ändert sich für Reisende aus der Schweiz?

Künftig genügt der Schweizer Nachweis einer Impfung, eines negativen Tests oder einer überstandenen Infektion auch im EU-Raum: Die Schweiz dockt dazu an die gemeinsame Plattform der EU an. Die EU will nach den Beschränkungen wegen Corona die Reisefreiheit im Schengenraum möglichst wiederherstellen. Der Schweizer QR-Code kann in allen 27 EU-Staaten sowie in den EWR/Efta-Staaten gescannt und mit den Daten zu Hause abgeglichen werden. Die EU-Kommission hat die Anerkennung des Schweizer Zertifikats vorgeschlagen. Am Donnerstag müssen nun in einem letzten Schritt die Mitgliedstaaten zustimmen – nur noch eine Formalität. Wenn nichts dazwischenkommt, wird der Entscheid am Freitag im Amtsblatt der EU veröffentlicht und damit in Kraft treten.