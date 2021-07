Interview über Steuerwettbewerb – «Die Schweiz ist hoch attraktiv» Sigmar Gabriel, früherer Aussenminister Deutschlands, sieht in der globalen Mindeststeuer keinen Nachteil für die Schweiz. Und er gibt einen Rat in Sachen EU-Beziehung. Philippe Béguelin

Um die wirtschaftliche Souveränität zu behalten, müsse Europa in der Digitalisierung an der Spitze sein, fordert Sigmar Gabriel. Der frühere Aussenminister Deutschlands rät der Schweiz, weiter mit Brüssel zu verhandeln, auch wenn es «keinen Free Lunch» gebe, und er findet «die Haltung der EU am Ende ziemlich unflexibel».

Herr Gabriel, ist die Mindeststeuer der G-20 ein erster Schritt zu einer globalen Architektur gegen Steuerumgehung? Sie ist ein erster Schritt, um dem Steuer-Dumping-Wettbewerb und der Steuerhinterziehung entgegenzutreten, weil das ja eine unsoziale Art ist, mit dem Gemeinwohl umzugehen. Vom Staat wird alles Mögliche erwartet – Sicherheit, Verteidigung, Bildung, Infrastruktur. Wenn es dann darum geht, wie das bezahlt werden soll, versucht jeder, möglichst wenig beizutragen. Warum aber soll in Deutschland ein Bäckermeister einen höheren Steuersatz zahlen als ein Konzern aus den Vereinigten Staaten, der in Irland sitzt?