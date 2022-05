Veranstaltungen gegen den Krieg – «Die Schweiz könnte auch eigene Sanktionen beschliessen» Der ukrainische Botschafter Artem Rybchenko fordert am Tag des Gedenkens und der Versöhnung noch mehr Solidarität und Unterstützung für sein Land. Alessandra Paone

«Die Ukraine fühlt sich nicht allein»: Der ukrainische Botschafter während einer Kunstausstellung in Genf. Foto: Cyril Zingaro (Keystone)

Ein schwarzes Diplomatenauto biegt in den Chemin de la Cartouchière ein. Wenige Meter vor dem Eingang der mit gelb-blauen Luftballons gekennzeichneten Lagerhalle hält es an. Die Lenkertür geht auf, und Artem Rybchenko steigt aus. Er reckt sich und streicht sich die Hose glatt. Der ukrainische Botschafter ist mit seiner Familie von Bern nach Genf gefahren, um die ukrainische Kunstausstellung «Durch die Dornen – Kunst der Ukraine» zu besuchen – am Tag des Gedenkens und der Versöhnung für die Opfer des Zweiten Weltkrieges.