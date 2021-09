Drei Monate ohne Granit Xhaka – Die Schweiz muss einen schweren Rückschlag verdauen Der Captain des Nationalteams fehlt wegen eines gerissenen Innenbandes im Knie bis Ende Jahr. Und als wäre das in der WM-Qualifikation nicht genug, ist auch Haris Seferovic verletzt. Thomas Schifferle

Erste Pflege auf dem Rasen, dann ist klar: Es geht nicht weiter mit Granit Xhaka. Das Innenband ist gerissen. Foto: Ian Kongton/AFP

Die Meldung von Arsenal ist kurz und eigentlich schmerzlos überschrieben: «Nachrichten zur Mannschaft: Eine Aktualisierung zu Granit Xhaka». Was dann in wenigen Worten folgt, ist schmerzhaft für Xhaka, für Arsenal und für die Schweizer Nationalmannschaft: Xhaka hat sich am vergangenen Sonntag das Innenband im rechten Knie gerissen. Er fällt für drei Monate aus.

Eine Operation braucht er nicht, und der Club will ihm zur Seite stehen, damit er so schnell wie möglich wieder spielen kann. Das tönt nett, aber es hilft keiner der betroffenen Parteien wirklich weiter.