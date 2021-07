Der Dominator und der Olympiasieger

So, jetzt wieder etwas seriöser. Das mit den Medaillen ist ja so eine Sache, eine Garantie gibts sowieso nicht. Was wir aber mit gutem Gewissen sagen können: Die Schweiz schickt gleich zwei Mountainbiker ins Cross-Country-Rennen, denen viel zuzutrauen ist.

Da ist einerseits Mathias Flückiger, der 32-jährige Berner, der diese Saison den Weltcup dominiert. Die letzten beiden Cross-Country-Rennen hat er ebenso gewonnen wie jene im Short Track.

Und natürlich ist da auch Nino Schurter, der 35-jährige Bündner, der bereits einen kompletten olympischen Medaillensatz zu Hause hat. 2008 in Peking fuhr er zu Bronze, 2012 in London zu Silber, ehe er vor fünf Jahren in Rio mit Gold seine Karriere krönte.