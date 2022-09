Yellow-Cup in Winterthur – Die Schweiz trifft auf Gegner aus drei Kontinenten Zweimal musste der Yellow-Cup wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Am 6. bis 8. Januar 2023 folgt in der Axa-Arena der dritte Anlauf. Die vier Nationalteams sind jetzt bekannt. Urs Stanger

Am vorletzten Yellow-Cup im Januar 2019 in der Axa-Arena trotzten die Japaner der Schweiz ein Unentschieden ab. Foto: Markus Bauer

Drei Spiele, drei Siege. Das war die Bilanz der Schweizer Handballer, als sie Anfang Januar 2020 zum siebten Mal den Yellow-Cup, das traditionsreiche Vierländerturnier, für sich entschieden. Zwei Monate später stand die Sportwelt wegen der Corona-Pandemie nicht nur in der Schweiz still. Die 49. Austragung des Yellow Cups musste zweimal verschoben werden, im Januar 2022 erfolgte die Absage gar nur drei Tage vor dem geplanten Turnierbeginn.

Jetzt laufen die Vorbereitungen auf den 49. Yellow Cup, der vom 6. bis 8. Januar in der Axa-Arena stattfinden wird, längst. Mittlerweile sind auch die drei Gegner der Schweizer bekannt. Sie stammen aus drei verschiedenen Kontinenten: Europa, Asien und Afrika. Die Handball-Nationalteams aus Österreich, Japan und Kap Verde werden in Winterthur auftauchen und je drei Turnierspiele bestreiten. Tickets aus dem Vorjahr behalten ihre Gültigkeit.

Im Januar 2020 hatten sich die Schweizer auf die damals bevorstehende EM vorbereitet. Diesmal entfällt dieses Warmup für einen Grossanlass. Denn das Nationalteam von Trainer Michael Suter wird die WM 2023 verpassen. Vielmehr geht es am Yellow Cup darum, die bestmöglichen Voraussetzungen für die laufende Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland zu schaffen. Diese beginnt im Oktober und wird im März und April 2023 fortgesetzt, Gegner sind Ungarn, Litauen und Georgien.

Österreich – auf Augenhöhe

Die WM 2023 in Polen und Schweden, die nur drei Tage nach dem Yellow Cup beginnt, wird ebenfalls ohne die Österreicher stattfinden. Ihr internationaler Aufschwung, der vor einigen Jahren begonnen hatte, wurde damit etwas gebremst. Zuletzt standen sich die Schweiz und Österreich an der WM 2021 in Kairo gegenüber. Es war jenes legendäre Startspiel, das die Schweizer trotz überstürzter Anreise 28:25 gewinnen konnten. Erst zwei Tage zuvor hatten sie einen Platz im WM-Feld erhalten, nachdem sich Tschechien und die USA aufgrund vieler Corona-Fälle zurückgezogen hatten. In Winterthur dürfte es zwischen den beiden Nachbarn erneut eine Begegnung auf Augenhöhe geben.

Kap Verde – die Newcomer

Ihre eigene Corona-Geschichte erlebten die Spieler der Kap Verden an jener WM 2021. Zum ersten Mal hatte sich das Nationalteam aus der Inselgruppe vor Nordwestafrika für einen derartiges Turnier qualifiziert. Dann allerdings konnte nur das erste WM-Spiel bestritten werden, das Ungarn 34:27 gewann. Die weiteren Partien gingen aufgrund der Corona-Fälle im Team 0:10 forfait verloren. An ihrer erst zweiten Afrikameisterschaft im Juni 2022 schaffte Kap Verde nun zum zweiten Mal den Sprung an eine WM; dabei überzeugte der Yellow-Cup-Debütant mit dem 2. Platz hinter Topfavorit Ägypten. Die Newcomer liessen in der Rangliste bestandene Handballgrössen wie Tunesien oder Algerien hinter sich. Der alleinige WM-Teilnehmer des 49. Yellow-Cups verspricht einiges. Das bisher einzige Treffen mit Kap Verde verlor die Schweiz 2021 in einem Testspiel in Tunesien 22:24.

Japan – im Aufwind

Im Januar 2019 bei der Turnierpremiere in der Axa-Arena haben die Japaner am Yellow-Cup bereits gezeigt, was sie drauf haben. Wie damals ist der Isländer Dagur Sigurdsson, einer der Grossen seines Metiers, der Trainer. Er sorgte im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio für einen Aufschwung. An der WM 2021 in Ägypten belegten die Japaner den 19. Rang unter 32 Teams, an Olympia 2021 im eigenen Land verpassten sie den Viertelfinal knapp und wurden Elfte. Aus der WM 2023 wurde nichts, denn die Teilnahme an den massgebenden Asienmeisterschaften war aufgrund der damaligen Corona-Restriktionen in Japan nicht möglich.

